Інтерфакс-Україна
Економіка
08:41 22.04.2026

Документи на суму більш ніж EUR1 млрд заплановані для підписання на бізнес-саміті Україна-ЄС у Брюсселі в середу

Підписання документів про виділення EUR579 Європейському інвестиційному банку (ЄІБ) для фінансування пріоритетних інфраструктурних проєктів в Україні та понад EUR360 млн на підтримку українських малих та середніх підприємств (МСП) для залучення ними нових кредитів на суму до EUR2,9 млрд за участю Європейського банку реконструкції та розвитку заплановано під час бізнес-саміту ЄС-Україна, який відбудеться у Брюсселі в середу-четвер.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", також очікується укладання угоди щодо нової енергетичної програми на суму EUR93 млн між Eximbanka та Slovak Aid, а також надання ЄБРР кредиту "Кернел" на EUR38 млн для проекту сонячної енергетики та акумуляторних батарей в Україні, забезпеченого гарантією ЄС.

За даними організаторів саміту, у його роботі візьмуть участь понад 1000 високопоставлених бізнес-лідерів, високопосадовців з ЄС та України, а також представників міжнародних фінансових інституцій.

"Як ключова віха на шляху до Конференції з відновлення України (URC) 2026 року в Гданську, Саміт відіграє вирішальну роль у формуванні коротко- та довгострокової програми відновлення та зростання, підкріплюючи прихильність ЄС до зміцнення стійкості України, реформ та інтеграції в європейську економіку в рамках перспективи вступу України до ЄС", – зазначається у анонсі події.

У центрі обговорення будуть майбутнє економіки України, енергетика, критично важливі сировинні ресурси, технології подвійного призначення та життєво важлива інфраструктура.

Окрім зазначених вище угод очікується також підписання Дорожньої карти щодо критично важливих сировинних ресурсів між ЄС та Україною та декларації про співпрацю між Європейською комісією та Міністерством оборони України щодо інвестицій у нові та проривні технології на суму EUR161 млн у вигляді гарантій та грантів ЄС, спрямованої на залучення до EUR400 млн.

Планується також підписання спільної заяви фінансових установ держав-членів ЄС про зобов'язання фінансувати проекти подвійного призначення в Україні та активізувати співпрацю з метою зміцнення стійкості та оборони України за підтримки інвестиційної компоненти Ukraine Facility, а також оголошення про створення спільних підприємств між компаніями ЄС та України: Shark Robotics і Tencore, а також Gomspace і Stetman, які також будуть заохочуватися через інвестиційну компоненту Ukraine Facility.

