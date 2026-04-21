Мінрозвитку почало підготовку ППП щодо частини зернового термінала порту "Чорноморськ" та майна ДП "АМПУ"

Міністерство розвитку громад та територій у вівторок оприлюднило наказ від 27 березня №669 щодо початку підготовки реалізації проєкту публічно-приватного партнерства щодо частини зернового термінала ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та майна ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) в тилу причалів №7-9.

Згідно з документом, у місячний строк необхідно провести інвентаризацію вказаного вище майна та передати сформовані документи на розгляд Мінрозвитку.

До них входить перелік майна "МТП "Чорноморськ" та Чорноморської філії АМПУ, яке може бути об'єктом публічно-приватного партнерства, а також майно державної власності, що не підлягає включенню до проєкту. Окремо визначено майно, яке приватний партнер зможе викупити на умовах договору ППП відповідно до законодавства.

У документі зазначається, що управління публічно-приватного партнерства та АМПУ мають опрацювати можливість залучення міжнародних фінансових організацій до підготовки проєкту. Також доручено розглянути можливість укладення тристороннього цивільно- правового договору щодо підготовки проєкту між Мінрозвитку, АМПУ та міжнародною фінансового організацією.

На АМПУ також покладено забезпечення фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою проєкту, куди входить підготовка концептуальної записки, техніко-економічного обґрунтування, проекту конкурсної документації та інше.

У свою чергу управлінню ППП необхідно буде внести інформацію про відповідний проєкт до Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами та включити його до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій держави.

У наказі зазначається, що "МТП "Чорноморськ" і АМПУ слід буде вжити заходів для недопущення зменшення складу майна, необхідного для реалізації проєкту. Зокрема, йдеться про основні засоби, незавершене будівництво, нематеріальні активи та земельні ділянки на яких розташовані такі об'єкти.

Також забороняється без погодження з Мінрозвитку укладати чи продовжувати строк договорів оренди, сервітуту, або передачі в будь-який інший спосіб на платній чи безоплатній основі третім особам майно, яке планується передати в рамках проєкту. Серед іншого, забороняється укладення кредитних договорів чи інших документів та вчинення правочинів шляхом продажу, списання, безоплатної передачі відповідного майна.

Як повідомлялось, у вересні 2025 року Україна оголосила про рішення провести конкурс на концесію щодо першого та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ", який має стати першим проєктом такого формату в портовій сфері після початку повномасштабного вторгнення.

Наразі завершений етап прекваліфікації та розпочата підготовка до діалогу з учасниками конкурсу на концесію, до якого допущені українські та міжнародні компанії, але їх кількість та назви не розголощуються.