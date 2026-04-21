Інтерфакс-Україна
Економіка
21:13 21.04.2026

Зеленський анонсував додаткові економічні заходи щодо податків, детінізації та підтримки українців та бізнесу

Зеленський анонсував додаткові економічні заходи щодо податків, детінізації та підтримки українців та бізнесу
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим найближчими тижнями визначитися із додатковими економічними заходами, "які допоможуть Україні стати сильнішою".

"Це стосується і податкової стратегії, і детінізації економіки, і реальної підтримки українців та українського бізнесу", – заявив голова держави у вечірньому зверненні у вівторок.

На його думку, потрібен більш стратегічний, системний підхід, "який дозволить Україні покладатися на свої сили суттєвіше й дати суспільству зараз, в умовах цієї війни, можливості жити достойніше".

 

