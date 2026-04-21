Видатки загального фонду держбюджету у I кв.-2026 зросли на 7,1% до I кв.-2025

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету за перший квартал 2026 року становила 916,4 млрд грн, що на 60,5 млрд грн, або на 7,1% більше, ніж за перший квартал 2025 року, повідомило Міністерство фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби.

Згідно з даними на сайті міністерства, за березень 2026 року видатки склали 369,1 млрд грн, що на 51,4 млрд грн, або на 16,2% більше, ніж за березень 2025 року.

Мінфін зазначив, що видатки на безпеку і оборону за перший квартал цього року досягли 570,9 млрд грн, або 62,3% всіх видатків, у тому числі у березні – 243,5 млрд грн, або 66% від усіх видатків загального фонду.

Як зазначив Мінфін, у структурі видатків за економічною класифікацією найбільше у першому кварталі було спрямовано на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями – 408,4 млрд грн, що на 58,9 млрд грн або на 16,9% перевищує показник першого кварталу попереднього року.

Видатки на соціальне забезпечення зросли менше – на 10,6 млрд грн або на 6,7% – до 169,5 млрд грн.

Обслуговування державного боргу збільшилося на 6,5 млрд грн або на 11,2% – до 65 млрд грн, трансферти місцевим бюджетам – на 16,3 млрд грн або на 42,2%, до 54,9 млрд грн.

В той же час оплата використання товарів і послуг скоротилася до 98,3 млрд грн зі 111,3 млрд грн за перший квартал минулого року, субсидії та поточні трансферти підприємствам – до 108,6 млрд грн зі 122,4 млрд грн.

Щодо березня, то витрату на оплату праці працівникам бюджетної сфери склали у цьому році 148 млрд грн проти 120,1 млрд грн у березні минулого, видатки на соціальне забезпечення – 63 млрд грн проти 50,5 млрд грн, обслуговування державного боргу – 15,6 млрд грн проти 11,3 млрд грн, трансферти місцевим бюджетам – 18,7 млрд грн проти 13,4 млрд грн.

Оплата використання товарів і послуг зросла у березні цього року до 47,8 млрд грн з 41,1 млрд грн у березні минулого року, тоді як субсидії та поточні трансферти підприємствам скоротилися до 69,9 млрд грн з 74,9 млрд грн.

Як повідомляв раніше Мінфін, доходи держбюджету України в січні-березні 2026 року становили 1,02 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – 734,6 млрд грн, що відповідно на 10,2% та 26,3% більше, ніж у січні-березні 2025 року.

Касові видатки загального фонду держбюджету зросли на 7,1% – до 916,4 млрд грн, тоді як в цілому видатки бюджету разом зі спеціальним фондом зменшилися на 1,1% – до 1,15 трлн грн.

Держбюджет України на 2026 рік ухвалено з доходами (без урахування грантів) 2,90 трлн грн та видатками 4,77 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – 2,61 трлн грн та 4,38 трлн грн.