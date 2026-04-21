17:17 21.04.2026

НКРЕКП розпочала імплементацію закону щодо інтеграції енергетичних ринків з ЄС

НКРЕКП розпочала імплементацію закону щодо інтеграції енергетичних ринків з ЄС

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розпочала практичну імплементацію положень закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики" №12087-д, що підписаний президентом України.

"Реалізація цього закону є важливим кроком на шляху інтеграції українського ринку електроенергії до внутрішнього енергоринку ЄС. Зокрема, йдеться про впровадження механізму market coupling – об’єднання ринків "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобового ринку (ВДР)", – зазначив регулятор.

НКРЕКП з метою своєчасної реалізації положень закону формує комплексний план заходів, який передбачає оновлення чинної нормативно-правової бази та розробку нових актів вторинного законодавства відповідно до вимог європейського права.

Планом передбачено внесення змін до ключових документів, зокрема: правил ринку, правил РДН та ВДР та правил роздрібного ринку е/е; кодексів системи передачі, систем розподілу та комерційного обліку е/е; ліцензійних умов провадження діяльності у сфері електроенергетики; порядків формування тарифів на передачу та розподіл е/е.

Окремим напрямом є розробка нових регуляторних актів, необхідних для функціонування ринку відповідно до європейських правил. Зокрема, йдеться про порядок призначення, призупинення діяльності та припинення функцій номінованого оператора ринку (NEMO); правила функціонування механізмів забезпечення потужності; порядок надання послуг з гнучкості та імплементацію загальноєвропейських і регіональних правил, методик та процедур.

Реалізація зазначених заходів забезпечить наближення функціонування ринку е/е України до стандартів ЄС, підвищення прозорості ринку, рівня конкуренції та стійкості енергосистеми, констатували в НКРЕКП.

 

17:46 21.04.2026
Україна на цей тиждень готує зустріч у форматі енергетичного Рамштайну – Зеленський

Україна на цей тиждень готує зустріч у форматі енергетичного Рамштайну – Зеленський

Атаки РФ призвели до відключень світла у п'яти областях, негода знеструмила 7 населених пунктів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

Атаки РФ призвели до відключень світла у п'яти областях, негода знеструмила 7 населених пунктів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

Зеленський підписав євроінтеграційні закони щодо стандартів в енергетиці та у перевірці продукції

Зеленський підписав євроінтеграційні закони щодо стандартів в енергетиці та у перевірці продукції

У Чернігівській області через атаку пошкоджено енергооб'єкт, знеструмлено 380 тис. абонентів – обленерго

У Чернігівській області через атаку пошкоджено енергооб'єкт, знеструмлено 380 тис. абонентів – обленерго

Буданов запросив активних громадян до співпраці з ОП, зокрема в питанні боротьби з корупцією

НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

РФ атакувала підстанцію на Житомирщині близько 20 "шахедами" – очільник "Житомиробленерго"

РФ атакувала підстанцію на Житомирщині близько 20 "шахедами" – очільник "Житомиробленерго"

Свириденко обговорила з міністром фінансів США Бессентом фінансову та енергетичну ситуацію в Україні

Свириденко обговорила з міністром фінансів США Бессентом фінансову та енергетичну ситуацію в Україні

Банки у березні профінансували проєкти з розбудови 112 МВт нової енергогенерації – НБУ

Банки у березні профінансували проєкти з розбудови 112 МВт нової енергогенерації – НБУ

Частина споживачів в шести областях залишилася без світла через обстріли РФ – "Укренерго"

Частина споживачів в шести областях залишилася без світла через обстріли РФ – "Укренерго"

