Інтерфакс-Україна
Економіка
17:12 21.04.2026

Реальний ВВП України скорочується третій місяць поспіль, зниження у І кв. склало 0,6% - ІЕД

2 хв читати
Фото: Unsplash

Інститут економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) фіксує скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) третій місяць поспіль, у березні 2026 року – на рівні 0,3% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Згідно з оприлюдненим Місячним економічним моніторингом (МЕМУ) на сайті інституту, ІЕД оновив оцінку падіння економіки за лютий - у попередньому випуску МЕМУ падіння реального ВВП оцінювалось у 1,6%, після оновлення воно склало 0,5%. Тому за перший квартал, за оцінкою ІЕД, падіння реального ВВП становило 0,6%.

В ІЕД оцінюють падіння реальної валової доданої вартості (ВДВ) у добувній промисловості в березні приблизно на 2% порівняно з березнем-2025 через перебої у видобутку газу та залізної руди. Виробництво електроенергії та розподіл газу скоротилися на 15% порівняно з результатами у березні минулого року, частину генерації було відремонтовано, а відновлювані джерела також зробили внесок у виробництво. Так, в березні була досить велика кількість сонячних днів. У березні імпорт електроенергії скоротився на 25% порівняно з лютим, до 942 тис. МВт-год. Експорт становив 30 тис. МВт-год.

Реальна ВДВ у переробній промисловості у березні зменшилася на 0,7% порівняно з березнем-2025. Зростання реальної ВДВ у торгівлі залишилося на рівні близько 2%, проте в інституті очікують, що оптова торгівля скоротилася.

Падіння реальної ВДВ у транспорті становить приблизно на 10% до березня-2025 через вищу вартість палива, менші обсяги перевезень залізної руди та нафти, а також продовження російських атак.

Щодо інфляції, то у березні вона прискорилась до 7,9% проти 7,6% у лютому й 7,4% у січні після семи місяців сповільнення.

"Це відображало подорожчання нафти та нафтопродуктів через війну на Близькому Сході та високі ціни на електроенергію для бізнесу. Доволі висока конкуренція за обмежений попит на непродовольчі товари поки стримувала зростання цін", - пояснюють в ІЕД.

Як повідомлялось, згідно прогнозу у квітневому огляді світової економіки (World Economic Outlook) Міжнародного валютного фонду (МВФ), зростання ВВП України у 2026р становитиме 2% та прискориться до 3,5% у 2027р.

Світовий банк очікує сповільнення зростання економіки України у 2026 році до 1,2% з 1,8% минулого року, а у 2027 році воно прискориться до 4%.

Національний банк України (НБУ) очікує зростання реального ВВП у 2026 році на рівні 1,8% із прискоренням відновлення у 2027-2028 роках до 2,8% та 3,7% відповідно.

Інвесткомпанія Dragon Capital покращила прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році на 0,5 відсоткового пункта - до 1,5%.

Теги: #іед #ввп #скорочення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА