Інтерфакс-Україна
Економіка
16:03 21.04.2026

Виробники сиру в Україні очікують спаду попиту та готуються до труднощів з експортом на Близький Схід – аналітики

Продажі українського сиру напередодні свят виявилися неоднорідними: наростити обсяги реалізації змогли лише ті підприємства, які запропонували ринку дієві акційні програми, повідомило галузеве аналітичне агентство "Інфагро".

"Конкуренція на ринку залишається надзвичайно високою через постійний тиск дешевшого європейського імпорту. Після святкового піку виробники готуються до традиційного спаду попиту, тому наразі не поспішають із нарощуванням виробничих потужностей", – пояснили аналітики.

Агентство прогнозує, що за умов збереження високих цін ключовим важелем для продажів у найближчі місяці залишатимуться глибинні знижки. Певний песимізм переробників підживлюється ціновим просіданням у ЄС, що робить закордонну продукцію привабливішою за собівартістю. Хоча приплив імпортних твердих і напівтвердих сирів зростає, експерти поки не називають цей тренд критичним для внутрішньої галузі.

Водночас "Інфагро" вказало на певне просідання експорту напівтвердих сирів. Кращу стійкість демонструє сегмент сирних продуктів (плавлених і напівтвердих), де зафіксовано приріст продажів. Крім звичних ринків Казахстану та Молдови, українські сирні продукти активно відвантажуються на Кавказ і в країни Африки.

"Якщо експортні котирування на традиційні сири наразі стабільні, то в сегменті сирних продуктів після періоду турбулентності лише зараз з’явилися ознаки цінового вирівнювання", – констатували в агентстві.

При цьому фахівці привернули увагу до ризиків для експорту плавлених продуктів через нестабільну безпекову ситуацію на Близькому Сході.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:28 20.04.2026
"ТК-Домашній текстиль" здійснив у Данію найбільше експортне відвантаження з початку року

"ТК-Домашній текстиль" здійснив у Данію найбільше експортне відвантаження з початку року

09:26 20.04.2026
Виручка від експорту яєць у І кв. зросла на 74%, частка ринку ЄС становить три чверті

Виручка від експорту яєць у І кв. зросла на 74%, частка ринку ЄС становить три чверті

20:33 19.04.2026
Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

20:32 19.04.2026
У drone deal буде мінімум 10 договорів про експорт української зброї – Зеленський

У drone deal буде мінімум 10 договорів про експорт української зброї – Зеленський

17:11 17.04.2026
Експорт м'яса птиці з України в березні став рекордним від початку 2022р – "Союз птахівників"

Експорт м'яса птиці з України в березні став рекордним від початку 2022р – "Союз птахівників"

13:38 16.04.2026
НБУ наразі вважає збереження облікової ставки достатньою реакцію на події на Близькому Сході

НБУ наразі вважає збереження облікової ставки достатньою реакцію на події на Близькому Сході

10:25 16.04.2026
Україна у березні наростила експорт живої ВРХ на 58%, яловичини – удвічі

Україна у березні наростила експорт живої ВРХ на 58%, яловичини – удвічі

11:06 15.04.2026
Україна готова експортувати біометан до Німеччини після адаптації законодавства ЄС - Мінекономіки

Україна готова експортувати біометан до Німеччини після адаптації законодавства ЄС - Мінекономіки

09:53 14.04.2026
Сибіга обговорив з Каллас вибори в Угорщині та важливість розблокування кредиту в EUR90 млрд

Сибіга обговорив з Каллас вибори в Угорщині та важливість розблокування кредиту в EUR90 млрд

15:10 13.04.2026
Україна відкрила ринок Китаю для борошна, проте швидких поставок не буде – думка

Україна відкрила ринок Китаю для борошна, проте швидких поставок не буде – думка

ВАЖЛИВЕ

Україна та МВФ обговорюють альтернативи ПДВ для ФОП для наповнення бюджету на 2027 р

OFAC продовжив дію генеральної ліцензії на продаж, доставку та розвантаження російської нафти до 16 травня

Нафта впала на заявах щодо Близького Сходу, Brent торгується близько $88,8 за барель

НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

Боргова стійкість України – більші доходи, менші витрати, зовнішнє фінансування та реструктуризація – МВФ

ОСТАННЄ

НКРЕКП розпочала імплементацію закону щодо інтеграції енергетичних ринків з ЄС

Реальний ВВП України скорочується третій місяць поспіль, зниження у І кв. склало 0,6% - ІЕД

"Данська" модель купівлі зброї для України під загрозою через ПДВ та ввізне мито – депутатка

Свириденко заявила про потенціал спрощення умов для розвитку розподіленої генерації, мета – 4 ГВт

Держпродспоживслужба працює над відкриттям ринку Алжиру для української курятини, яловичини та молочних продуктів

Посівна-2026: темпи сівби ярих за тиждень прискорилися у 1,5 раза, відставання від минулого року скоротилося до 15,3%

"Укрнафта" впровадила корпоративну систему управління технічним обслуговуванням та ремонтами

Відтепер бізнесу доступні всі акти коригування у системі е-ТТН – Мінрозвитку

Revolut залишається зацікавленим у виході на ринок України

Систему "єЧерга" для легкових авто планується запустити у червні 2026р

