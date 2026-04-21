Виробники сиру в Україні очікують спаду попиту та готуються до труднощів з експортом на Близький Схід – аналітики

Фото: Pixabay

Продажі українського сиру напередодні свят виявилися неоднорідними: наростити обсяги реалізації змогли лише ті підприємства, які запропонували ринку дієві акційні програми, повідомило галузеве аналітичне агентство "Інфагро".

"Конкуренція на ринку залишається надзвичайно високою через постійний тиск дешевшого європейського імпорту. Після святкового піку виробники готуються до традиційного спаду попиту, тому наразі не поспішають із нарощуванням виробничих потужностей", – пояснили аналітики.

Агентство прогнозує, що за умов збереження високих цін ключовим важелем для продажів у найближчі місяці залишатимуться глибинні знижки. Певний песимізм переробників підживлюється ціновим просіданням у ЄС, що робить закордонну продукцію привабливішою за собівартістю. Хоча приплив імпортних твердих і напівтвердих сирів зростає, експерти поки не називають цей тренд критичним для внутрішньої галузі.

Водночас "Інфагро" вказало на певне просідання експорту напівтвердих сирів. Кращу стійкість демонструє сегмент сирних продуктів (плавлених і напівтвердих), де зафіксовано приріст продажів. Крім звичних ринків Казахстану та Молдови, українські сирні продукти активно відвантажуються на Кавказ і в країни Африки.

"Якщо експортні котирування на традиційні сири наразі стабільні, то в сегменті сирних продуктів після періоду турбулентності лише зараз з’явилися ознаки цінового вирівнювання", – констатували в агентстві.

При цьому фахівці привернули увагу до ризиків для експорту плавлених продуктів через нестабільну безпекову ситуацію на Близькому Сході.