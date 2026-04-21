"Данська" модель купівлі зброї для України під загрозою через ПДВ та ввізне мито – депутатка

Закупівлі озброєння за "данською" моделлю, коли іноземні партнери напряму фінансують роботу українського ОПК, опинилися під загрозою через зміну класифікації таких закупівель, що тягне за собою стягнення податку на додану вартість (ПДВ) та ввізного мита на імпортні деталі, заявила голова тимчасова слідча комісії Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів, народна депутатка ("Слуга народу") Галина Янченко.

"Роки роботи наших дипломатів можуть піти коту під хвіст, бо хтось вирішив, що відтепер такі закупівлі "не є оборонними" і з них має сплачуватись ПДВ та ввізне мито на імпортні деталі – а це +30% до вартості", – написала вона у Facebook у вівторок.

"Уявляєте очі наших партнерів, коли їм сказали, що їхню допомогу вирішили обкласти податками?" – додала Янченко.

За словами депутатки, для вирішення проблеми вона разом з головами парламентських комітетів Данилом Гетманцевим та Олександром Завітневичем підготувала зміни до Податкового та Митного кодексів, щоб партнери могли купувати зброю для українського війська без податків.

Янченко нагадала, що в цьому та минулому році іноземні держави напряму в українських виробників закупили озброєнь на понад EUR1 млрд: артилерія, дрони, боєприпаси – десятки контрактів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський напередодні повідомив, що Україна у 2026 році зможе закупити продукцію вітчизняного ОПК на суму EUR30 млрд, тоді як потенціал її виробництва вже вдвічі більший – EUR60 млрд.