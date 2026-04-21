Інтерфакс-Україна
Економіка
14:55 21.04.2026

Свириденко заявила про потенціал спрощення умов для розвитку розподіленої генерації, мета – 4 ГВт

2 хв читати
Фото: Кабмін

Розвиток розподіленої генерації є одним із ключових елементів підготовки України до наступного опалювального сезону, і для сприяння цьому уряд має намір продовжити спрощення дозвільної та регуляторної бази, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Маємо чітку ціль забезпечити 4 ГВт потужностей по країні. Для цього Уряд спростив процедури підключення, скоротив строки встановлення, зменшив кількість дозволів та оновив регуляторну базу. Це вже дає результат. Водночас бачимо, що потенціал для подальшого спрощення є", – написала Свириденко в Телеграм у вівторок на підсумками засідання Ради коаліції, на якій обговорила з народними депутатами, міськими головами та експертами можливості дерегуляції у сфері енергетики.

Окрема увага, за її словами, була приділена запитам від бізнесу і громад, щодо випадків затягування процедур та інших затримок з боку обленерго та облгазів. "Це неприйнятно в умовах, коли йдеться про підготовку до зими в умовах загроз з боку ворога. Тому закликаю всі громади та підприємців, які стикаються з такими ситуаціями, повідомляти через платформу "Пульс" pulse.gov.ua. У разі виявлення фактів зловживань з боку операторів систем розподілу електричної енергії та операторів газорозподільних систем будуть ухвалені невідкладні кадрові рішення", – написала очільниця уряду.

Вона наголосила, що уряд разом із регіонами та громадами реалізує плани стійкості та готується до наступного опалювального сезону вже зараз. "Враховуємо досвід цієї складної зими і нові загрози з боку ворога. Один із ключових елементів – розвиток розподіленої генерації", – написала Свириденко.

Як повідомлялося, в середині квітня прем’єрка повідомляла, що уряд вже профінансував першочергові роботи із захисту та підключення когенераційних установок у громадах на понад 22 млрд грн. "Маємо забезпечити щонайменше 4 ГВт додаткових потужностей розподіленої генерації по країні. Для подальшої реалізації планів стійкості ключовою є підтримка міжнародних партнерів – як фінансова, так і у вигляді обладнання", – наголосила Свириденко.

Теги: #опалювальний_сезон #свириденко #розподілена_генерація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА