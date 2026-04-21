Інтерфакс-Україна
Економіка
14:39 21.04.2026

Держпродспоживслужба працює над відкриттям ринку Алжиру для української курятини, яловичини та молочних продуктів

1 хв читати
Фото: https://dpss.gov.ua

Україна та Алжир активізували роботу над розширенням переліку агропродукції для експорту, зокрема, щодо відкриття ринку м’яса птиці, повідомила пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за підсумками ділової місії української делегації до Алжиру.

"Ми працюємо не лише над відкриттям ринків, а й над тим, щоб український бізнес мав передбачувані умови роботи. Сьогодні Україна вже має погоджені напрямки експорту до Алжиру: молоко та молочна продукція, м’ясо ВРХ, а також велика рогата худоба для відгодівлі та племінних цілей", – зазначив перший заступник голови Держпродспоживслужби Олег Осіян.

Сторони у межах зустрічей із представниками Міністерства сільського господарства та Торгово-промислової палати Алжиру обговорили прискорення сертифікації українських молочних підприємств. Окрему увагу приділили процедурам відкриття експорту м’яса птиці та готової продукції з нього.

У складі місії, очолюваної послом України в Алжирі Олександром Вороніним, також взяли участь представники Спілки молочних підприємств України (СМПУ) і Торгово-промислової палати (ТПП). Сторони домовилися відновити регулярний діалог між компетентними органами обох країн.

Як повідомлялося, Алжир залишається одним із ключових ринків Північної Африки для українського агросектору. Наразі країни вже мають підписані ветеринарні сертифікати на експорт низки товарів тваринного походження.

Теги: #птиця #україна #алжир #держпродспоживслужба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА