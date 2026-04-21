Посівна-2026: темпи сівби ярих за тиждень прискорилися у 1,5 раза, відставання від минулого року скоротилося до 15,3%

Аграрії станом на 20 квітня засіяли ярими зерновими та зернобобовими культурами 1251,9 тис. га, що становить 21% від прогнозу на 2026 рік, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства у вівторок.

Згідно з оперативною статистикою, за останній тиждень аграрії засіяли 254,9 тис. га проти 168,7 тис. га за попередній тиждень. Темпи польових робіт зросли у 1,5 раза, проте загальні показники на 15,3% поступаються темпам минулого року, коли станом на 25 квітня 2025 року було засіяно 1478,7 тис. га.

У Мінекономіки уточнили, що наразі ячменем засіяно 623,8 тис. га (83% від плану), горохом – 238,3 тис. га (87%), пшеницею – 158,8 тис. га (85%) та вівсом – 117,5 тис. га (85%). Сівба кукурудзи активізувалася і досягла 75,7 тис. га (2% від прогнозу), площа під просом становить 1,2 тис. га (3%), розпочато сівбу гречки (0,01 тис. га). Іншими ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяно 36,5 тис. га (27% від прогнозу).

Найвищі темпи сівби зернових та зернобобових наразі зафіксовано в Одеській (168,2 тис. га), Тернопільській (96,3 тис. га), Миколаївській (89,4 тис. га) і Полтавській (86,5 тис. га) областях.

Паралельно триває сівба технічних культур, якими засіяно 440,8 тис. га. Зокрема, під соняшник відведено 293,6 тис. га (6% від прогнозу), під сою – 21,8 тис. га (1%). Цукровими буряками засіяно 125,4 тис. га, що становить 64% від запланованих площ.

Як повідомлялося, станом на 25 квітня 2025 року в Україні ярими зерновими та зернобобовими було засіяно 2000 тис. га. Зокрема, кукурудзою – 705 тис. га, ячменем – 702,1 тис. га, пшеницею – 199,8 тис. га, горохом – 201,8 тис. га, вівсом – 154,2 тис. га. Соняшником на аналогічну дату минулого року було засіяно 1236,8 тис. га, соєю – 187,6 тис. га, цукровими буряками – 228,5 тис. га.

За прогнозом Мінекономіки, загальна площа посівів ярих зернових і зернобобових у 2026 році складе 6,002 млн га, де частка кукурудзи становитиме 4,418 млн га. Серед технічних культур під соняшник заплановано відвести 5 млн га, під сою – 2,04 млн га, під цукрові буряки – 197,2 тис. га.