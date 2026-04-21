"Укрнафта" впровадила корпоративну систему управління технічним обслуговуванням та ремонтами

АТ "Укрнафта" впровадило корпоративну систему управління технічним обслуговуванням та ремонтами (ТОіР) та розпочало її практичне використання, повідомляється в пресрелізі компанії у вівторок.

"Мета – сформувати єдину електронну систему управління виробничими активами: від обліку обладнання до аналізу витрат на обслуговування і ремонти", – зазначили у ній.

У компанії пояснили, що фактично йдеться про створення "цифрового двійника", який дає змогу більш точно планувати роботи, прогнозувати витрати та ефективніше використовувати ресурси.

З лютого 2026 року система працює в дослідно-промисловій експлуатації в регіональних підрозділах "Укрнафти".

Проєкт реалізується на базі EAM-підходу (Enterprise Asset Management). Він охоплює 16 модулів та 39 наскрізних бізнес-процесів 1-го та 2-го рівнів, що забезпечують управління повним життєвим циклом виробничих активів.

За інформацією "Укрнафти", одним із ключових напрямів проєкту є формування єдиної бази обладнання. Вже ідентифіковано близько 47 тис. основних засобів, з яких 39 тис. (понад 80%) завантажено до системи. Створено близько 8 тис. об'єктів ремонту, уніфіковано понад 150 типів обладнання (понад 4800 моделей), завантажено більше ніж 7 тис. од. технічної документації.

Для кожного об'єкта формується цифровий паспорт із повною історією ремонтів, дефектів, простоїв і переміщень.

Крім того, створено нормативну базу ТОіР: понад 10 тис. технологічних карт містять поопераційні трудовитрати, норми, перелік інструментів і кваліфікаційні вимоги. Усі ресурси інтегровано з ERP-системою, що дає можливість автоматизувати резервування та формування заявок на закупівлю.

Уніфіковано також процес управління заявками (BPMN 2.0) – від фіксації дефекту до аналізу виконаних робіт і передачі витрат у ERP. Для аналізу технічних відмов уже сформовано близько 500 типових дефектів.

Система інтегрована з ERP, що забезпечує прозорий фінансовий облік ремонтів і контроль витрат на кожному етапі.

"Ми послідовно переходимо до цифрової моделі управління виробничими активами. Це не окремий ІТ-проєкт, а зміна підходу до управління виробництвом. Система дає змогу забезпечити контроль на всіх етапах – від стану обладнання і планування робіт до витрат і результату виконання", – сказав голова правління "Укрнафта" Богдан Кукура, якого цитує пресслужба.

За його словами, в результаті підвищуються прозорість процесів, дисципліна виконання та якість управлінських рішень.

Своєю чергою, як пояснив начальник управління впровадження системи технічного обслуговування та ремонтів Олег Деберина, фактично "Укрнафта" створює єдину цифрову систему управління активами, яка дає можливість в режимі реального часу бачити стан обладнання, планувати роботи та контролювати ресурси і витрати.

"Важливо, що система охоплює весь цикл – від фіксації дефекту до аналізу причин відмов і прийняття управлінських рішень. Це суттєво підвищує ефективність і керованість виробничих процесів", – додав він.

Як резюмували в компанії, впровадження системи ТОіР – це зміна підходу до управління активами: єдині правила роботи з обладнанням, стандартизація процесів, посилення управління даними, підвищення надійності та безпеки виробництва.

Наступний етап – масштабування системи на всі структурні підрозділи компанії, включно з внутрішніми сервісами. Впровадження триватиме поетапно до середини 2027 року.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

На балансі компанії – понад 1106 нафтових та 131 газових свердловин.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує майже 700 АЗК та входить до топ-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.