Інтерфакс-Україна
Економіка
11:07 21.04.2026

Відтепер бізнесу доступні всі акти коригування у системі е-ТТН – Мінрозвитку

Бізнес відтепер має доступ до всіх дев'яти актів коригування в електронній товарно-транспортній накладній (е-ТТН), до яких додано інструкції з використання та технічні XML-специфікації для інтеграції, йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

Згідно із повідомленням відомства, мова йде про документи, які використовуються у випадках змін під час перевезення, зокрема, при перевантаженні, зміні пункту призначення, розбіжностях у вантажі чи інших операційних ситуаціях.

Зазначається, що наявність погодженої технічної документації дозволить бізнесу перейти до технічного доопрацювання власних систем.

"Фактично ми завершили формування повного набору інструментів для роботи з е-ТТН у реальних умовах перевезень. Далі ключове – технічна інтеграція рішень з боку держави, операторів ЕДО та самих перевізників, щоб забезпечити повноцінну роботу е-ТТН", – цитуються у релізі слова заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача.

У відомстві уточнили, що ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки" паралельно розпочинає доопрацювання центральної системи е-ТТН, що триватиме, орієнтовно, до двох місяців.

Передбачається, що після доопрацювань з боку державної системи, бізнесу та операторів ЕДО планується перейти до повноцінного використання системи та масштабної реєстрації е-ТТН у цифровому форматі.

Як повідомлялось, система е-ТТН стала доступна в Україні наприкінці грудня 2025 року. Наразі для роботи авторизовано вже шість платформ електронного документообігу (ЕДО).

Відомство також напередодні оприлюднило проєкт закону, який передбачає обов'язкове впровадження з 1 січня 2027 року е-ТТН у сфері внутрішніх вантажних перевезень.

 

15:07 21.04.2026
ІМО погодила проєкту "IMO for Ukraine" для відновлення та модернізації морської інфраструктури України

ІМО погодила проєкту "IMO for Ukraine" для відновлення та модернізації морської інфраструктури України

18:54 20.04.2026
Систему "єЧерга" для легкових авто планується запустити у червні 2026р

Систему "єЧерга" для легкових авто планується запустити у червні 2026р

14:43 20.04.2026
Українські порти у І кв. зменшили перевалку вантажів на 8,3%

Українські порти у І кв. зменшили перевалку вантажів на 8,3%

12:38 18.04.2026
В Україні від початку року вже відремонтовано понад 4.4 млн кв. м дорожнього покриття– Кулеба

В Україні від початку року вже відремонтовано понад 4.4 млн кв. м дорожнього покриття– Кулеба

15:19 15.04.2026
Бізнес-спільнота підтримала ліквідацію масштабного нелегального виробництва рідин для вейпінгу

Бізнес-спільнота підтримала ліквідацію масштабного нелегального виробництва рідин для вейпінгу

18:06 13.04.2026
Мінрозвитку пропонує встановити мінімальні добові норми надання послуг з управління побутовими відходами

Мінрозвитку пропонує встановити мінімальні добові норми надання послуг з управління побутовими відходами

14:34 12.04.2026
Відремонтовано вже понад 3,5 млн кв. м дорожнього покриття

Відремонтовано вже понад 3,5 млн кв. м дорожнього покриття

17:44 10.04.2026
Компенсації в рамках єВідновлення за пошкоджене та знищене житло отримали вже 188 тис родин – Мінрозвитку

Компенсації в рамках єВідновлення за пошкоджене та знищене житло отримали вже 188 тис родин – Мінрозвитку

12:18 10.04.2026
Як бізнесу зменшити енергоризики: фінансові рішення від ОТП БАНК

Як бізнесу зменшити енергоризики: фінансові рішення від ОТП БАНК

17:44 07.04.2026
Турецький fashion-ритейлер Koton закриває всі магазини в Україні – Асоціація ритейлерів

Турецький fashion-ритейлер Koton закриває всі магазини в Україні – Асоціація ритейлерів

