Відтепер бізнесу доступні всі акти коригування у системі е-ТТН – Мінрозвитку

Бізнес відтепер має доступ до всіх дев'яти актів коригування в електронній товарно-транспортній накладній (е-ТТН), до яких додано інструкції з використання та технічні XML-специфікації для інтеграції, йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

Згідно із повідомленням відомства, мова йде про документи, які використовуються у випадках змін під час перевезення, зокрема, при перевантаженні, зміні пункту призначення, розбіжностях у вантажі чи інших операційних ситуаціях.

Зазначається, що наявність погодженої технічної документації дозволить бізнесу перейти до технічного доопрацювання власних систем.

"Фактично ми завершили формування повного набору інструментів для роботи з е-ТТН у реальних умовах перевезень. Далі ключове – технічна інтеграція рішень з боку держави, операторів ЕДО та самих перевізників, щоб забезпечити повноцінну роботу е-ТТН", – цитуються у релізі слова заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача.

У відомстві уточнили, що ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки" паралельно розпочинає доопрацювання центральної системи е-ТТН, що триватиме, орієнтовно, до двох місяців.

Передбачається, що після доопрацювань з боку державної системи, бізнесу та операторів ЕДО планується перейти до повноцінного використання системи та масштабної реєстрації е-ТТН у цифровому форматі.

Як повідомлялось, система е-ТТН стала доступна в Україні наприкінці грудня 2025 року. Наразі для роботи авторизовано вже шість платформ електронного документообігу (ЕДО).

Відомство також напередодні оприлюднило проєкт закону, який передбачає обов'язкове впровадження з 1 січня 2027 року е-ТТН у сфері внутрішніх вантажних перевезень.