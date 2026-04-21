Інтерфакс-Україна
Економіка
07:07 21.04.2026

Revolut залишається зацікавленим у виході на ринок України

Необанк Revolut, який у лютому 2025 року спочатку офіційно оголосив про початок роботи в Україні, а потім після заяви Національного банку України попередив про необхідність закриття рахунків українських клієнтів до 22 лютого 2026 року, підтверджує зацікавленість у виході на український ринок.

Як сказав керівник відділу розвитку (Head of Growth) Revolut в Західній та Східній Європі Віктор Стопа (Wiktor Stopa) агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах конференції FIBE-2026 у Берліні, не можна говорити про наявність конфлікту з Національним банком, просто вихід на кожен ринок має свої особливості, якими представник Revolut поділився на конференції.

Він не назвав орієнтовної дати, коли Revolut знову запропонує свої продукти клієнтам всередині України.

"Я думаю, що існує постійний підхід "штовхай і тягни", коли потрібно протестувати певну частину продукту на ринку, подивитися, як відбувається його впровадження, побачити, що можна оптимізувати, а потім наполегливіше тиснути або вирішити вийти на деякий час, а потім знову відновитись", – сказав Стопа у дискусії на сцені FIBE-2026.

Він зауважив, що необанкам складніше вийти на національні ринки, аніж представникамe-commerce, бо ця діяльність має набагато вищий регуляторний поріг.

"Я вважаю, що локалізація завжди є викликом: на різних ринках потреби відрізняються, відрізняються нормативні вимоги, порядок подання податкової звітності та необхідні для цього дії", – зазначив Стопа.

Він наголосив, що з самого початку Revolut, який представлений вже на ринках 40 країн, прагнув стати глобальною компанією, об'єднати світові валюти, що призвело до створення глобального банку, і саме тому глобальна експансія стала одним із основних стовпів нашої стратегії. Але з часом для розширення своєї діяльності він починає локалізуватися на окремих найбільш цікавих ринках.

Так близько тижня тому Стопа повідомив у LinkedIn, що Париж стане новою штаб-квартирою Revolut у Західній Європі, бо понад 25 млн клієнтів у регіоні, інвестиції на суму EUR1 млрд та французька банківська ліцензія, яка знаходиться на стадії оформлення, створюють всі необхідні умови для наступного етапу зростання.

За його словами, Revolut також останнім часом набирає обертів у Німеччині, а у деяких країнах в рамках локалізації переходить до партнерств з місцевими гравцями.

"Є друга фаза, у яку ми вже вступаємо на деяких ринках, де нам потрібно заглибитися, оскільки ми, по суті, лише торкнулися поверхні – ми охопили всіх тих, хто просто хоче мати простий стандартний рахунок, за допомогою якого можна здійснювати щоденні платежі", – пояснив Стопа.

У якості прикладів він навів співпрацю з pagoPA в Італії та Bizum у Польщі, хоча це й дещо суперечить тому, чого прагне Revolut – мати значний контроль зі свого боку та створювати продукти переважно самостійно.

"Нам потрібно наблизитися, щоб зрозуміти: після того, як більшість із клієнтів дійсно звикнуть до наших продуктів, чого вони хочуть від нас на наступному етапі. І це змінює багато наших інвестиційних стратегій з точки зору того, що ми говоримо людям, але це також трохи змінює те, як ми пріоритезуємо ринок у наших продуктових програмах", – зазначив представник керівник відділу розвитку.

Revolut був заснований 2015 року у Великій Британії, його штаб квартира знаходиться в Лондоні. У 2025 році необанк збільшив виручку на 46% – до EUR5,3 млрд, прибуток до податків – на 57%, до EUR2 млрд, кількість клієнтів – на 30%, до 68,3 млн та має ціллю довести її до 100 млн.

В Україні компанія має 100% "доньку" з розробки програмного забезпечення Revolut Technologies Ukraine (Київ).

Як повідомлялося, Revolut 11 лютого 2025 року після півторамісячного бета-тестування офіційно зайшов на український ринок на основі ліцензії, виданої Європейським центральним банком Revolut Bank UAB (Литва). Водночас через два тижні Нацбанк України наголосив на необхідності отримання фінтехом ліцензії на діяльність в Україні, яку Revolut планував отримати пізніше.

У квітні 2025 року заступник голови НБУ Дмитро Олійник заявляв, що Нацбанк зацікавлений у виході необанка Revolut на український ринок, але в межах законодавчих і регуляторних вимог, тож веде з ним діалог про отримання банківської ліцензії. В інтерв'ю NV Бізнес він повідомив, що, за оцінками регулятора, українці відкрили приблизно до 100 тис. рахунків у Revolut.

Проти виходу на український ринок Revolut без отримання ліцензії виступав monobank – найбільший український необанк, другий за кількістю роздрібних карткових клієнтів в Україні.

 

