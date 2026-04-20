Систему "єЧерга" для легкових авто планується запустити у червні 2026р

Запуск електронної системи "Електронна черга перетину кордону" ("єЧерга") для легкових авто планується у червні цього року, вона буде доступною для українців та іноземців, повідомив віцепрем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Згідно з його дописом у Телеграм в понеділок, запис у чергу для перетину кордону легковим автомобілем стане доступним через застосунок "Дія", сайт і мобільний застосунок "єЧерги".

"Наше завдання – зробити перетин кордону більш прогнозованим, зручним і прозорим для всіх користувачів", – наголосив Кулеба.

У релізі Міністерства розвитку громад та територій уточнюється, що відповідна послуга спочатку тестуватиметься на обраних пунктах пропуску.

Серед інших оновлень заплановано впровадження автоматичної перевірки страхового полісу "Зелена картка" для всіх типів транспорту.

У Мінрозвитку уточнили, що контракт на розробку нового функціоналу вже підписано, а першочерговими нововведеннями, які планується запустити, окрім запуску електронної черги для легкових авто визначено також впорядкування системи пріоритетів для вантажного транспорту.

Серед іншого, система впорядковуватиме пріоритет у черзі для окремих категорій перевізників і вантажів. Зокрема, це стосуватиметься компаній зі статусом АЕО (авторизований економічний оператор) або перевезень із митними деклараціями Т1 та книжками МДП.

Для вантажного транспорту буде впроваджено можливість під час бронювання зазначати митні документи Т1 або книжку МДП (TIR). Передбачається, що їхня чинність перевірятиметься автоматично через інтеграцію з відповідними системами.

У відомстві повідомили, що у вже існуючій системі "єЧерга" для пасажирських перевізників передбачається бронювання черги для транзитних автобусних маршрутів через Україну, можливість повторної реєстрації маятникових рейсів за одним номером дозволу, а також механізм заміни транспортного засобу для нерегулярних перевезень.

До інших нововведень відомство віднесло одноразове використання документів для нерегулярних перевезень. Зокрема, сторінок журналу Interbus або дозволів на перевезення, що дозволить уникнути повторного використання документів у системі.

Як повідомлялось, з моменту запуску системи "єЧерга" у грудні 2022 року зафіксовано 3 млн перетинів кордону за онлайн-записом.

Найбільше навантаження в системі фіксується на кордоні з Польщею – 1,6 млн перетинів, тоді як із Румунією – понад 527 тис., Молдовою – понад 351 тис., Угорщиною – майже 267 тис. та Словаччиною – 162 тис..

Сьогодні система працює у 29 пунктів пропуску для вантажівок та 30 для автобусів.