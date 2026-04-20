Асоціація міст України закликає уряд виключити норму про обов’язковий ПДВ для ФОП з Нацстратегії доходів

Асоціація міст України (АМУ) звернулася до прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко та депутатських фракцій Верховної Ради з вимогою виключити з Національної стратегії доходів до 2030 року заходи щодо обов’язкової реєстрації платників єдиного податку (фізичних осіб-підприємців, ФОП) платниками податку на додану вартість (ПДВ).

В заяві на сайті асоціації, що опублікована в понеділок, наголошується на необхідності внесення змін до урядового розпорядження від 27 грудня 2023 року №1218-р, яким було схвалено стратегію. На думку представників місцевого самоврядування, запровадження обов’язкового ПДВ для суб’єктів господарювання на спрощеній системі оподаткування призведе до суттєвого зменшення надходжень до бюджетів територіальних громад через скорочення кількості платників єдиного податку.

"Міністерство фінансів України двічі, в різних редакціях, пропонувало для публічного обговорення законопроєкти про обов’язкову реєстрацію "спрощенців" платниками ПДВ. Ці ініціативи отримали негативні оцінки народних депутатів, представників бізнесу та громадян", - йдеться у тексті звернення асоціації.

Крім того, АМУ надала Мінфіну негативний висновок на проєкт закону щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією та забезпечення рівності платників у оподаткуванні ПДВ. В асоціації вважають, що запропоновані зміни загрожують діяльності суб’єктів підприємництва в громадах та нівелюють принципи спрощеної системи оподаткування.

Раніше, у січні 2026 року, правління АМУ вже зверталося до президента України та парламенту щодо неприпустимості введення ПДВ для платників єдиного податку, закликаючи захистити фінансову спроможність органів місцевого самоврядування.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у неділю, 19 квітня, Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) обговорюють альтернативи податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) для наповнення бюджету на 2027 рік, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"МВФ з розумінням поставився до чутливості питання запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів – як для суспільства, так і для парламенту", - написала вона в телеграмі ввечері в неділю.

Прем’єрка зазначила, що під час весняних зборів сторони дійшли розуміння, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея. За її словами, президент України Володимир Зеленський неодноразово казав про це представникам МВФ.

