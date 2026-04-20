Інтерфакс-Україна
Економіка
17:37 20.04.2026

Україна та Португалія розширять співпрацю у проєктах із зрошення та переробки

Україна та Португалія розширять співпрацю у проєктах із зрошення та переробки

Україна та Португалія планують реалізувати спільні аграрні проєкти у сфері зрошення, переробки продукції та виходу на ринки третіх країн, зокрема Африки.

Про посилення співпраці повідомив комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики за підсумками візиту голови профільного комітету Олександра Гайду до Португалії.

Згідно повідомлення, під час зустрічі з португальським міністром сільського господарства та моря Жузе Мануелем Фернандешем сторони обговорили кроки для розширення присутності української агропродукції на ринках ЄС. Окрему увагу приділили відновленню логістичних ланцюгів та впровадженню технологій для створення доданої вартості в українському АПК.

У фокусі діалогу також була адаптація українського законодавства до вимог Євросоюзу. За словами Гайду, досвід Португалії є критично важливим для реформування механізмів підтримки фермерів та оновлення галузевих стандартів.

"Португалія має значний досвід адаптації до політик Європейського Союзу, і для нас він є важливим у процесі впровадження в Україні регуляторних норм ЄС, механізмів підтримки фермерів, а також оновлення стандартів і вимог", – зазначив Гайду.

За підсумками переговорів сторони домовилися про залучення португальських інвестицій та технологічний обмін для стабілізації українського агросектору в умовах воєнного стану.

