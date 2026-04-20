17:17 20.04.2026

Кабмін оновив методику оцінки землі з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС

Кабінет міністрів адаптував методику нормативної грошової оцінки (НГО) земельних ділянок до нових кліматичних реалій та наслідків підриву Каховського гідровузла, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

В Мінекономіки зазначили, що уточнені підходи торкнуться насамперед ріллі в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях. Тепер при розрахунку НГО обов’язково враховуватимуть фактичний стан вологозабезпечення ґрунтів на основі метеоспостережень та зміну умов агровиробництва в південних регіонах.

Зміни також спрощують роботу з технічною документацією: власникам землі дозволили обирати конкретну дату, на яку вони хочуть отримати оцінку в запиті. Самі витяги з реєстру стануть детальнішими та відображатимуть повну логіку нарахування суми.

"Ми оновлюємо підходи до нормативної грошової оцінки землі так, щоб вона точніше відображала реальні умови, в яких сьогодні працюють аграрії. Для південних регіонів, які зазнали суттєвого впливу кліматичних змін і наслідків руйнування Каховського гідровузла, це питання об’єктивності та економічної справедливості. Водночас ми робимо систему зрозумілішою і прозорішою: люди та бізнес повинні бачити не лише кінцеву цифру, а й логіку її формування", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

В уряді розраховують, що нова методика зробить оцінку сільгоспземель більш справедливою та полегшить підготовку документів для агробізнесу.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:06 15.04.2026
Україна готова експортувати біометан до Німеччини після адаптації законодавства ЄС - Мінекономіки

Україна готова експортувати біометан до Німеччини після адаптації законодавства ЄС - Мінекономіки

11:41 14.04.2026
Україна, Швеція та ПРООН розширять співпрацю з оцінки завданої довкіллю шкоди

Україна, Швеція та ПРООН розширять співпрацю з оцінки завданої довкіллю шкоди

09:47 07.04.2026
Посівна-2026: темпи сівби ярих зернових за тиждень зросли у 1,8 раза, проте на 10,5% поступаються минулорічним

Посівна-2026: темпи сівби ярих зернових за тиждень зросли у 1,8 раза, проте на 10,5% поступаються минулорічним

17:34 06.04.2026
Держводагентство оновило портал е-послуг: впроваджено власну картографію та розширену аналітику

Держводагентство оновило портал е-послуг: впроваджено власну картографію та розширену аналітику

15:32 06.04.2026
Бізнес закликає уряд відмовитися від реорганізації Держгеонадр через ризики для інвестиційного клімату та бюджету

Бізнес закликає уряд відмовитися від реорганізації Держгеонадр через ризики для інвестиційного клімату та бюджету

15:20 03.04.2026
Держава забезпечила захист інтересів у справі про збитки ДПЗКУ при експорті зерна – Мінекономіки

Держава забезпечила захист інтересів у справі про збитки ДПЗКУ при експорті зерна – Мінекономіки

18:15 01.04.2026
Алгоритм визначення зон ризикованого землеробства для надання держпідтримки аграріям оприлюднило Мінекономіки

Алгоритм визначення зон ризикованого землеробства для надання держпідтримки аграріям оприлюднило Мінекономіки

18:47 31.03.2026
Міністр Соболев єдиний член уряду, який користувався Нацкешбеком у 2025р

Міністр Соболев єдиний член уряду, який користувався Нацкешбеком у 2025р

17:25 31.03.2026
Соболев задекларував 3,6 млн грн доходів за 2025р, з них 1,8 млн грн від KSE

Соболев задекларував 3,6 млн грн доходів за 2025р, з них 1,8 млн грн від KSE

12:50 31.03.2026
Мінекономіки опрацьовує концепцію часткової приватизації стратегічних активів

Мінекономіки опрацьовує концепцію часткової приватизації стратегічних активів

