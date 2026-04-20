Кабмін оновив методику оцінки землі з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС
Кабінет міністрів адаптував методику нормативної грошової оцінки (НГО) земельних ділянок до нових кліматичних реалій та наслідків підриву Каховського гідровузла, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
В Мінекономіки зазначили, що уточнені підходи торкнуться насамперед ріллі в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях. Тепер при розрахунку НГО обов’язково враховуватимуть фактичний стан вологозабезпечення ґрунтів на основі метеоспостережень та зміну умов агровиробництва в південних регіонах.
Зміни також спрощують роботу з технічною документацією: власникам землі дозволили обирати конкретну дату, на яку вони хочуть отримати оцінку в запиті. Самі витяги з реєстру стануть детальнішими та відображатимуть повну логіку нарахування суми.
"Ми оновлюємо підходи до нормативної грошової оцінки землі так, щоб вона точніше відображала реальні умови, в яких сьогодні працюють аграрії. Для південних регіонів, які зазнали суттєвого впливу кліматичних змін і наслідків руйнування Каховського гідровузла, це питання об’єктивності та економічної справедливості. Водночас ми робимо систему зрозумілішою і прозорішою: люди та бізнес повинні бачити не лише кінцеву цифру, а й логіку її формування", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.
В уряді розраховують, що нова методика зробить оцінку сільгоспземель більш справедливою та полегшить підготовку документів для агробізнесу.