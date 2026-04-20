Уряд розподілив фінансування на укриття в 79 школах та дитсадках

Кабінет міністрів України затвердив розподіл фінансування на облаштування укриттів у закладах освіти, повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, для шкіл передбачено 2,7 млрд грн на реалізацію 61 проєкту у прифронтових громадах із різним рівнем безпекових ризиків.

"Попередній розподіл на ще 30 проєктів проведений у березні. Загалом у 2026 році буде облаштовано 113 шкільних укриттів на майже 5 млрд грн", – заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Ремонти та будівництво укриттів у закладах загальної середньої освіти здійснюються громадами за рахунок державної субвенції за підтримки міжнародних партнерів у межах спільної програми зі Світовим банком (LEARN).

Понад 972 млн грн буде спрямовано на будівництво 18 підземних укриттів у дитячих садках Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської та Херсонської областей.

"Десятки тисяч дітей по всій країні зможуть навчатися очно або в змішаному форматі в безпечніших умовах, без вимушених перерв через повітряні тривоги", – наголосила Свириденко та додала, що пріоритетом залишаються прифронтові громади, а також об’єкти, які мають бути завершені вже цього року.