Інтерфакс-Україна
Економіка
16:11 20.04.2026

Уряд розподілив фінансування на укриття в 79 школах та дитсадках

1 хв читати
Фото: КМДА

Кабінет міністрів України затвердив розподіл фінансування на облаштування укриттів у закладах освіти, повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, для шкіл передбачено 2,7 млрд грн на реалізацію 61 проєкту у прифронтових громадах із різним рівнем безпекових ризиків.

"Попередній розподіл на ще 30 проєктів проведений у березні. Загалом у 2026 році буде облаштовано 113 шкільних укриттів на майже 5 млрд грн", – заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Ремонти та будівництво укриттів у закладах загальної середньої освіти здійснюються громадами за рахунок державної субвенції за підтримки міжнародних партнерів у межах спільної програми зі Світовим банком (LEARN).

Понад 972 млн грн буде спрямовано на будівництво 18 підземних укриттів у дитячих садках Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської та Херсонської областей.

"Десятки тисяч дітей по всій країні зможуть навчатися очно або в змішаному форматі в безпечніших умовах, без вимушених перерв через повітряні тривоги", – наголосила Свириденко та додала, що пріоритетом залишаються прифронтові громади, а також об’єкти, які мають бути завершені вже цього року.

Теги: #кабмін #укриття #свириденко #школи #дитсадки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:01 20.04.2026
Асоціація міст України закликає уряд виключити норму про обов’язковий ПДВ для ФОП з Нацстратегії доходів

Асоціація міст України закликає уряд виключити норму про обов’язковий ПДВ для ФОП з Нацстратегії доходів

21:44 19.04.2026
Україна та МВФ обговорюють альтернативи ПДВ для ФОП для наповнення бюджету на 2027 р

Україна та МВФ обговорюють альтернативи ПДВ для ФОП для наповнення бюджету на 2027 р

10:39 18.04.2026
Свириденко у Вашингтоні обговорила з МФК інвестиційний "віш-лист" України у пріоритетних сферах

Свириденко у Вашингтоні обговорила з МФК інвестиційний "віш-лист" України у пріоритетних сферах

18:06 17.04.2026
Свириденко обговорила з гендиректором DFC розширення можливостей Американсько-Українського інвестфонду відбудови

Свириденко обговорила з гендиректором DFC розширення можливостей Американсько-Українського інвестфонду відбудови

12:05 16.04.2026
Освітній омбудсмен: Законопроєкт про заборону гаджетів у школах потребує ширшого обговорення

Освітній омбудсмен: Законопроєкт про заборону гаджетів у школах потребує ширшого обговорення

12:16 14.04.2026
В держбюджеті закладено вкрай мало коштів на будівництво підземних дитсадків в прифронтових регіонах – Синєгубов

В держбюджеті закладено вкрай мало коштів на будівництво підземних дитсадків в прифронтових регіонах – Синєгубов

18:09 10.04.2026
Експериментальний проєкт впровадження систем резервного живлення у будинках Києва приймає заявки до 15 квітня

Експериментальний проєкт впровадження систем резервного живлення у будинках Києва приймає заявки до 15 квітня

10:21 10.04.2026
Заступниця міністра освіти: На жаль, у більшості громад України черг в дитсадочки немає

Заступниця міністра освіти: На жаль, у більшості громад України черг в дитсадочки немає

08:48 09.04.2026
Кабмін звільнив заступника голови Держмистецтв Лихоліта

Кабмін звільнив заступника голови Держмистецтв Лихоліта

17:16 08.04.2026
Свириденко: 8,7 тис. родин з дітьми з інвалідністю групи А отримають 6,5 тис. грн при підтримці ЮНІСЕФ

Свириденко: 8,7 тис. родин з дітьми з інвалідністю групи А отримають 6,5 тис. грн при підтримці ЮНІСЕФ

ВАЖЛИВЕ

Україна та МВФ обговорюють альтернативи ПДВ для ФОП для наповнення бюджету на 2027 р

OFAC продовжив дію генеральної ліцензії на продаж, доставку та розвантаження російської нафти до 16 травня

Нафта впала на заявах щодо Близького Сходу, Brent торгується близько $88,8 за барель

НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

Боргова стійкість України – більші доходи, менші витрати, зовнішнє фінансування та реструктуризація – МВФ

ОСТАННЄ

Систему "єЧерга" для легкових авто планується запустити у червні 2026р

Україна та Португалія розширять співпрацю у проєктах із зрошення та переробки

Кабмін оновив методику оцінки землі з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС

Офіційний курс гривні до євро втретє поспіль оновив історичний мінімум – 51,8929 грн/EUR1

ОККО профінансувала аграрія Чернігівщини пальним на 10 млн грн через товарну аграрну ноту

Українські порти у І кв. зменшили перевалку вантажів на 8,3%

Ціни на пальне в Україні продовжують зниження – моніторинг

"Хмельницькобленерго" у 2025р. збільшило чистий прибуток більш як у 5 разів

"ТК-Домашній текстиль" здійснив у Данію найбільше експортне відвантаження з початку року

"Оператор ринку" анонсував нові торги гарантіями походження е/е на поточний тиждень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА