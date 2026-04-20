Інтерфакс-Україна
Економіка
16:06 20.04.2026

Офіційний курс гривні до євро втретє поспіль оновив історичний мінімум – 51,8929 грн/EUR1

1 хв читати
Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) встановив на 21 квітня офіційний курс гривні до євро на рівні 51,8929 грн/EUR1, за день він послабився майже на 13 коп. та оновив історичний мінімум.

Від початку року Нацбанк послабив офіційний курс гривні до євро на 4,2%, або на 2 грн 10 коп.

При цьому офіційний курс гривні до долара США вперше з 17 березня перетнув позначку 44 грн/$1, за день він послабився майже на 21 коп. – до 44,1004 грн/$1.

Теги: #курс_валют #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:55 20.04.2026
Валютні інтервенції НБУ минулого тижня збільшились на 9,9% на тлі здешевлення гривні

18:56 16.04.2026
Заступник голови НБУ заперечує наявність конфлікту інтересів при інвестиціях в ОВДП

18:26 16.04.2026
Поточний операційний дизайн працює добре – заступник голови НБУ

15:54 16.04.2026
Роль євро поступово підвищується, але курсоутворюючою валютою поки залишається долар – заступник голови НБУ

13:38 16.04.2026
НБУ наразі вважає збереження облікової ставки достатньою реакцію на події на Близькому Сході

09:47 13.03.2026
НБУ пояснює ситуацію на валютному ринку впливом ринкових чинників, готовий оперативно реагувати

17:01 15.01.2026
Офіційний курс гривні послабився до нового мінімуму – 43,3927 грн/$1

16:31 08.01.2026
Офіційні курси гривні до долара та євро оновили мінімуми, євро вперше став дорожче 50 грн

09:44 25.12.2025
Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6828 грн/EUR1

ВАЖЛИВЕ

