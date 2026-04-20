Офіційний курс гривні до євро втретє поспіль оновив історичний мінімум – 51,8929 грн/EUR1

Національний банк України (НБУ) встановив на 21 квітня офіційний курс гривні до євро на рівні 51,8929 грн/EUR1, за день він послабився майже на 13 коп. та оновив історичний мінімум.

Від початку року Нацбанк послабив офіційний курс гривні до євро на 4,2%, або на 2 грн 10 коп.

При цьому офіційний курс гривні до долара США вперше з 17 березня перетнув позначку 44 грн/$1, за день він послабився майже на 21 коп. – до 44,1004 грн/$1.