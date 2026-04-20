Інтерфакс-Україна
Економіка
15:03 20.04.2026

ОККО профінансувала аграрія Чернігівщини пальним на 10 млн грн через товарну аграрну ноту

2 хв читати
ОККО профінансувала аграрія Чернігівщини пальним на 10 млн грн через товарну аграрну ноту
Фото: https://www.okko.ua

Агровиробник із Чернігівщини залучив 10 млн грн фінансування через механізм товарної аграрної ноти у межах угоди з мережею ОККО (АТ "Концерн Галнафтогаз") і депозитарною установою ТОВ "Росан – цінні папери", повідомив Національний депозитарій України (НДУ).

За умовами контракту, фермерське господарство отримало від ОККО пальне для проведення сезонних польових робіт. Погашення зобов’язань за цією нотою відбудеться у товарній формі – шляхом постачання майбутнього врожаю пшениці.

В НДУ зазначили, що цей кейс є прикладом реальної інтеграції цифрового інструменту в операційну діяльність агробізнесу.

"Для нас важливо впроваджувати інструменти, які підвищують надійність співпраці з партнерами та дозволяють ефективніше управляти ризиками. Аграрні ноти відкривають нові можливості для структурування комерційних відносин із агровиробниками", – зауважила керівниця відділу роботи з клієнтами агросектору ОККО Ксенія Гусєва.

На переконання керівника проєкту IFC "Розвиток доступу агросектору України до ринків капіталу" Кирила Мухомедзянова, ринок наразі переходить до формування повноцінної екосистеми. Наступним кроком має стати глибша інтеграція нот із банківськими продуктами та інструментами Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Проєкт масштабується за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Швейцарії.

OKKO Group об’єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який керує однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує 412 автозаправних комплексів. Компанія розвиває агронапрямок через форвардні програми і постачає фермерам пальне, добрива та газ. Засновником та кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.

ТОВ "Росан – цінні папери" працює на ринку капіталу з 1994 року, надає повний спектр депозитарних послуг.

Теги: #нду #окко #агровиробники #чернігівщина

10:14 18.04.2026
Важливий енергооб'єкт пошкоджено на Чернігівщині через атаку РФ, без світла 380 тис. абонентів – ОК "Північ"

Важливий енергооб'єкт пошкоджено на Чернігівщині через атаку РФ, без світла 380 тис. абонентів – ОК "Північ"

18:58 10.04.2026
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА