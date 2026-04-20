Українські порти у І кв. зменшили перевалку вантажів на 8,3%

Українські порти за І квартал 2026 року скоротили обсяг оброблених вантажів на 8,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 21,1 млн тонн.

"За перший квартал 2026 року українські порти виконали план перевалки на 98% – це понад 21 млн тонн вантажів. Ці показники досягнуті в складних умовах. Від початку року порти зазнають атак у середньому кожні п’ять днів", – написав віцепрем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба в телеграм у понеділок.

Він уточнив, що від початку 2026 року пошкоджено 193 об’єкта портової інфраструктури та 25 цивільних суден.

За словами Кулеби, основну частину перевалки складають зернові вантажі – понад 11,6 млн тонн, сегмент металопродукції забезпечив ще 1,2 млн тонн.

Зазначається, що найвищу динаміку зростання демонструє контейнерний сегмент: за 3 місяці оброблено понад 63 тис. TEU, що на 43% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Кулеба зауважив, що від початку роботи Українського морського коридору у вересні 2023 року перевезено понад 190 млн тонн вантажів, з яких понад 110 млн тонн – зернові.

Як повідомлялось, морські та річкові порти України в січні-березні 2026 року обробили понад 15 млн тонн вантажів.

Загалом вантажообіг морських портів України у 2025 році скоротився порівняно з 2024 роком на 15,9% – до 81,7 млн тонн, зазначав Кулеба. За його словами, основу вантажообігу сформувала аграрна продукція – 44,2 млн тонн, що на 26,3% менше за показник 2024 року, в той же час контейнерні перевезення зросли на 66,1% – до 215,75 тис. TEU.