13:53 20.04.2026

Ціни на пальне в Україні продовжують зниження – моніторинг

Ціни на дизельне пальне у понеділок знизилися на 1-2,09 грн/л порівняно з п’ятницею, 17 квітня, після UPG та ОККО продемонстрували зниження всі інші досліджувані мережі АЗК, свідчить моніторинг інтернет порталу "Енергореформа".

Найбільше ціна дизелю знизилася на Socar – на 2,09 грн/л обох видів цього пального. По 2 грн/л відняла WOG, по 1 грн/л – "Укрнафта". Parallel знизила ціну ДП на 2 грн/л, ціну ДП+ – на 1,51 грн/л.

UPG та ОККО знизили ціну дизелю у п’ятницю.

Ціна ДП зараз коливається від 88,49 грн/л та 88,5 грн/л на Parallel та "Укрнафті" до 91,90 грн/л на Socar, ОККО та WOG.

Ціни на газ залишилися переважно без змін, за винятком "Укрнафти", яка відняла від цінника 1 грн/л.

Бензин подешевшав на 0,9 грн/л на Parallel, на 1 грн/л – на WOG та 1,09 грн/л – на Socar.

"Укрнафта" повернула 3 грн/л до преміального А-95 після того, як з четверга, 16 квітня, вчергове прирівняла його до звичайного.

Ціни на пальне (середні) станом на 13:00 20 квітня (порівняно з 17 квітня, за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж*).

Мережа 95 (грн/л) 95 преміум  (грн/л) ДП (грн/л) ДП преміум (грн/л) Газ (грн/л)
Укрнафта 69,90 7290 (69,90) 88,50 (89,50) 92,50 (93,50) 48,90 (49,90)
Socar 75,90 (76,99) 79,90 (80,99) 91,90 (93,99) 94,90 (96,99) 49,98
UPG 74,00 76,00 89,00 91,00 49,00
ОККО 75,90 78,90 91,90 94,90 49,90
WOG 75,90 (76,90) 78,90 (79,90) 91,90 (93,90) 94,90 (96,90) 49,90
Parallel 72,94 (73,94) (75,86) (76,76) 88,49 (90,49) 91,48 (92,99) 48,05 (47,99)

*Не всі АЗК дають актуальні ціни на сайтах та в додатках

Як повідомлялося, ціни на пальне в Україні переважно залишалися стабільними з четверга, 9 квітня, після новин про перемир’я в Ірані. На вихідні 11-12 квітня "Укрнафта" знизила на 3 грн/л ціну на А-95+, прирівнявши його до ціни звичайного А-95 – до 69,9 грн/л. Також UPG на 0,9 грн/л знизила ціну на обидва види бензину та дизелю. У понеділок,13 квітня, на "Укрнафті" та UPG на 1 грн/л здорожчало ДП. На вівторок, 14 квітня, мережі АЗК в переважній більшості підняли ціни на дизель на 0,9-1,6 грн/л. На п’ятницю,17 квітня, мережі АЗК почали знижувати ціни на дизельне пальне – це продемонстрували ОККО та UPG. Згідно з моніторинг інтернетпорталу "Енергореформа", найбільше знизила ціну на дизель UPG – на 3 грн/л подешевшав звичайний ДП, на 4 грн/л – преміальний. ОККО відняла від цінника по 2 грн/л на обидва види дизелю.

Як зазначили 17 квітня пізно увечері у мережі АЗК Parallel, відкриття Ормузької протоки Іраном для транспортування нафти має суттєвий психологічний вплив на європейські ринки, проте миттєве зниження цін на нафтопродукти в Україні викликано більше маркетинговою політикою, а не сталим економічним підґрунтям.

20 квітня ціни на нафту додали понад 5% на побоюваннях щодо нової ескалації близькосхідного конфлікту після захоплення американськими військовими іранського судна й відновлення блокування Тегераном Ормузької протоки.

Ціна червневих ф’ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:20 кч становить $95,33 за барель, що на $4,95 (на 5,48%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У п’ятницю ці контракти подешевшали на $9,01 (на 9,07%), до $90,38 за барель.

Ф’ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $4,94 (на 5,98%), до $87,53 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість впала на $8,58 (на 9,4%), до $82,59 за барель.

Обидва сорти подешевшали більш ніж на 9% у п’ятницю, 13 квітня, після того, як іранська влада оголосила, що відкрила Ормузьку протоку для цивільних суден.

