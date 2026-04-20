Ціни на пальне в Україні продовжують зниження – моніторинг
Ціни на дизельне пальне у понеділок знизилися на 1-2,09 грн/л порівняно з п’ятницею, 17 квітня, після UPG та ОККО продемонстрували зниження всі інші досліджувані мережі АЗК, свідчить моніторинг інтернет порталу "Енергореформа".
Найбільше ціна дизелю знизилася на Socar – на 2,09 грн/л обох видів цього пального. По 2 грн/л відняла WOG, по 1 грн/л – "Укрнафта". Parallel знизила ціну ДП на 2 грн/л, ціну ДП+ – на 1,51 грн/л.
UPG та ОККО знизили ціну дизелю у п’ятницю.
Ціна ДП зараз коливається від 88,49 грн/л та 88,5 грн/л на Parallel та "Укрнафті" до 91,90 грн/л на Socar, ОККО та WOG.
Ціни на газ залишилися переважно без змін, за винятком "Укрнафти", яка відняла від цінника 1 грн/л.
Бензин подешевшав на 0,9 грн/л на Parallel, на 1 грн/л – на WOG та 1,09 грн/л – на Socar.
"Укрнафта" повернула 3 грн/л до преміального А-95 після того, як з четверга, 16 квітня, вчергове прирівняла його до звичайного.
Ціни на пальне (середні) станом на 13:00 20 квітня (порівняно з 17 квітня, за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж*).
|Мережа
|95 (грн/л)
|95 преміум (грн/л)
|ДП (грн/л)
|ДП преміум (грн/л)
|Газ (грн/л)
|Укрнафта
|69,90
|7290 (69,90)
|88,50 (89,50)
|92,50 (93,50)
|48,90 (49,90)
|Socar
|75,90 (76,99)
|79,90 (80,99)
|91,90 (93,99)
|94,90 (96,99)
|49,98
|UPG
|74,00
|76,00
|89,00
|91,00
|49,00
|ОККО
|75,90
|78,90
|91,90
|94,90
|49,90
|WOG
|75,90 (76,90)
|78,90 (79,90)
|91,90 (93,90)
|94,90 (96,90)
|49,90
|Parallel
|72,94 (73,94)
|(75,86) (76,76)
|88,49 (90,49)
|91,48 (92,99)
|48,05 (47,99)
*Не всі АЗК дають актуальні ціни на сайтах та в додатках
Як повідомлялося, ціни на пальне в Україні переважно залишалися стабільними з четверга, 9 квітня, після новин про перемир’я в Ірані. На вихідні 11-12 квітня "Укрнафта" знизила на 3 грн/л ціну на А-95+, прирівнявши його до ціни звичайного А-95 – до 69,9 грн/л. Також UPG на 0,9 грн/л знизила ціну на обидва види бензину та дизелю. У понеділок,13 квітня, на "Укрнафті" та UPG на 1 грн/л здорожчало ДП. На вівторок, 14 квітня, мережі АЗК в переважній більшості підняли ціни на дизель на 0,9-1,6 грн/л. На п’ятницю,17 квітня, мережі АЗК почали знижувати ціни на дизельне пальне – це продемонстрували ОККО та UPG. Згідно з моніторинг інтернетпорталу "Енергореформа", найбільше знизила ціну на дизель UPG – на 3 грн/л подешевшав звичайний ДП, на 4 грн/л – преміальний. ОККО відняла від цінника по 2 грн/л на обидва види дизелю.
Як зазначили 17 квітня пізно увечері у мережі АЗК Parallel, відкриття Ормузької протоки Іраном для транспортування нафти має суттєвий психологічний вплив на європейські ринки, проте миттєве зниження цін на нафтопродукти в Україні викликано більше маркетинговою політикою, а не сталим економічним підґрунтям.
20 квітня ціни на нафту додали понад 5% на побоюваннях щодо нової ескалації близькосхідного конфлікту після захоплення американськими військовими іранського судна й відновлення блокування Тегераном Ормузької протоки.
Ціна червневих ф’ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:20 кч становить $95,33 за барель, що на $4,95 (на 5,48%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У п’ятницю ці контракти подешевшали на $9,01 (на 9,07%), до $90,38 за барель.
Ф’ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $4,94 (на 5,98%), до $87,53 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість впала на $8,58 (на 9,4%), до $82,59 за барель.
Обидва сорти подешевшали більш ніж на 9% у п’ятницю, 13 квітня, після того, як іранська влада оголосила, що відкрила Ормузьку протоку для цивільних суден.