"Хмельницькобленерго" у 2025р. збільшило чистий прибуток більш як у 5 разів

АТ "Хмельницькобленерго" за підсумками 2025 року отримало 99 млн грн чистого фінансового результату, що більш як у п’ять разів вище порівняно з 2024 роком (19,1 млн. грн), повідомила пресслужба компанії в понеділок.

При цьому чистий дохід зріс на 27,6% і становив 4,97 млрд. грн, а загальний обсяг інвестицій – на 35%, до 826,4 млн грн. (у 2024 році – 610,4 млн. грн).

"Обсяг поточних та капітальних ремонтів електромереж, в т.ч. підстанцій, здійснених "Хмельницькобленерго" в 2025 році, на 291% перевищив плановий показник і становив 241,3 млн грн", – повідомили в компанії.

Водночас обсяг минулорічної ремонтної кампанії у 3,2 раза збільшився проти попереднього року.

За словами очільника компанії Святослава Козленка, процитованого пресслужбою, досягнуті результати стали можливі насамперед завдяки оптимізації бізнес-процесів та підвищенню ефективності розподілу електроенергії.

У "Хмельницькобленерго" додали, що держава, яка володіє 70% його акцій, котрі перебувають в управлінні АТ "Українські розподільні мережі", у 2025 році отримала від компанії 14,2 млн грн як відрахування на державну частку, що в 1,6 раза перевищило показник 2024 року.

АТ "Хмельницькобленерго" є державним оператором системи розподілу електроенергії. 70% його акцій належать державі через Міністерство енергетики України. Компанія входить до державного енергетичного холдингу "Українські розподільні мережі". Козленко очолює компанію з березня 2025 року.