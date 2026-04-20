Інтерфакс-Україна
Економіка
13:24 20.04.2026

"Хмельницькобленерго" у 2025р. збільшило чистий прибуток більш як у 5 разів

АТ "Хмельницькобленерго" за підсумками 2025 року отримало 99 млн грн чистого фінансового результату, що більш як у п’ять разів вище порівняно з 2024 роком (19,1 млн. грн), повідомила пресслужба компанії в понеділок.

При цьому чистий дохід зріс на 27,6% і становив 4,97 млрд. грн, а загальний обсяг інвестицій – на 35%, до 826,4 млн грн. (у 2024 році – 610,4 млн. грн).

"Обсяг поточних та капітальних ремонтів електромереж, в т.ч. підстанцій, здійснених "Хмельницькобленерго" в 2025 році, на 291% перевищив плановий показник і становив 241,3 млн грн", – повідомили в компанії.

Водночас обсяг минулорічної ремонтної кампанії у 3,2 раза збільшився проти попереднього року.

За словами очільника компанії Святослава Козленка, процитованого пресслужбою, досягнуті результати стали можливі насамперед завдяки оптимізації бізнес-процесів та підвищенню ефективності розподілу електроенергії.

У "Хмельницькобленерго" додали, що держава, яка володіє 70% його акцій, котрі перебувають в управлінні АТ "Українські розподільні мережі", у 2025 році отримала від компанії 14,2 млн грн як відрахування на державну частку, що в 1,6 раза перевищило показник 2024 року.

АТ "Хмельницькобленерго" є державним оператором системи розподілу електроенергії. 70% його акцій належать державі через Міністерство енергетики України. Компанія входить до державного енергетичного холдингу "Українські розподільні мережі". Козленко очолює компанію з березня 2025 року.

Теги: #прибуток #хмельницькобленерго

14:35 15.04.2026
Прибуток агросектору у 2025р. зріс на 21%, до 223 млрд грн на тлі скорочення реальної доданої вартості – KSE

02:46 10.04.2026
Російські доходи від податку на видобуток нафти можуть зрости до $9 млрд у квітні – ЗМІ

18:36 19.03.2026
"Інтерпайп НМТЗ" у 2025р. отримав прибуток, не планує його розподіляти

19:55 18.03.2026
Прибуток газовидобувної галузі України впав майже вп’ятеро у 2025 році — дослідження

14:37 09.03.2026
Прибуток лісової галузі у 2025 році зріс у 2,8 раза – до 6,9 млрд грн

13:35 27.02.2026
Кременчуцький завод металовиробів у 2025р. зменшив прибуток на 87%, розподіляти його не планує

13:32 26.02.2026
Ощадбанк у 2025р подвоїв чистий прибуток - до 16,1 млрд грн

19:40 03.02.2026
Чистий прибуток СК "ПЗУ Україна" за 2025р становив 330,9 млн грн

15:56 24.12.2025
"Хмельницькобленерго" та EDF узгодили технічні параметри модернізації електромереж в межах проєкту переходу на напругу 20 кВ

16:49 20.12.2025
"Центренерго" планує завершити 2025 рік приблизно з 4,5 млрд грн чистого прибутку – голова наглядової ради

