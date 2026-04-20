Інтерфакс-Україна
Економіка
12:28 20.04.2026

"ТК-Домашній текстиль" здійснив у Данію найбільше експортне відвантаження з початку року

Фото: Текстиль-Контакт

Компанія "ТК-Домашній текстиль", що входить до групи компаній "Текстиль-Контакт" (ТК Group), відвантажив замовнику у Данію продукцію більш ніж на EUR160 тис., що стало найбільшим експортним відвантаженням з початку поточного року, повідомив власник ТК Group Олександр Соколовський.

"Сталося найбільше експортне відвантаження з початку року – дві повні фури продукції виробництва "ТК-Домашній Текстиль" поїхали до Данії. І це тільки для одного клієнта, який у минулому році дуже обережно почав з нами працювати, а з початку року збільшив обсяг замовлення в порівнянні з 2025 вже в п’ятеро", – написав Соколовський у Facebook.

Він повідомив, що у складі партії куртки, термобілизна, в’язані вироби (светри, шапки, шарфи), дитяче взуття.

"І якщо взуття ми відносно нещодавно почали самостійно виробляти на фабриці у Чигирині (яку взяли в управління), то усі інші вироби давно шиємо на власних виробництвах у Києві, Чернігові та Одесі. Бавовняні тканини та утеплювач (силіконізований сінтепон) теж з власних фабрик, що дозволяє мінімізувати витрати і бути незалежними від імпорту з його постійними логістичними ризиками", – йдеться в дописі.

Соколовський наголосив, що європейські партнери компанії у першу чергу цінують географічну близькість та швидкість логістики; багатопрофільність виробництва повного циклу: від створення ниток та тканини до готового виробу; якість натуральних бавовняних матеріалів; стабільний контроль на кожному етапі, а також "чесні та конкурентні ціні".

"Останній пункт дуже важливий, бо гроші всі замовники рахують, і нам доводиться витримувати жорстку конкуренцію з китайськими, турецькими та іншими потужними виробниками, які при цьому працюють в мирних та стабільних умовах, не маючі наших військових, енергетичних, кадрових і інших ризиків", – підкреслив він.

Соколовський також додав, що українському виробникові стало складніше "боротися" за європейського замовника, і компанії треба постійно доводити, що навіть в умовах форс-мажора на якійсь з фабрик "ТК-Груп" замовлення підстрахують інші фабрики і продукція буде відвантажена вчасно.

"Якщо у 2022-2023 роках європейські замовники реально співчували нам та щиро намагалися підтримувати замовленнями, то останні пару років, навіть коли ми пропонуємо конкурентні ціни і гарантуємо якість, дуже складно довести розмови до підписаних контрактів. Чи "втомилися" від нашої війни, чи їх страхові компанії щемлять, чи це вже політика, хто знає… Але їх протоколи вказують на ризики і їм простіше нам відмовити та перевести замовлення кудись в Азію", – написав він.

Крім того, власник "ТК-Груп" підкреслив, що боротися за кожного іноземного клієнта треба ще й тому, що попит на текстильну продукцію на внутрішньому ринку зі зрозумілих причин (скорочення населення та зниження купівельної спроможності) значно зменшився.

"Дешевий імпорт, переважно контрабандний, теж нікуди нажаль не зник", – зазначається у дописі.

"ТК-Домашній текстиль" – лідер із виробництва тканин, домашнього текстилю, дитячого асортименту в Україні. У портфелі активів – одна з небагатьох в Україні оздоблювальна фабрика із випуску бавовняних тканин у Чернігові "ТК-ДТ Чернігів". Також серед її активів – швейні фабрики у Києві, Тернополі, Чернігові та в Одесі; взуттєва – у Чигирині; в’язальне виробництво, а також виробництво синтепону у Чернігові.

Як повідомлялось, серед країн-імпортерів продукції "ТК ДТ": Данія, Німеччина, Литва, Латвія, Грузія, Франція, Румунія, Швеція, Словаччина.

TK Group заснована 1995 року. Наразі представляє холдинг, що об’єднує весь спектр послуг текстильної промисловості – від сировини і ниток до готових рішень для клієнтів B2B, B2G, B2C. Засновником групи є Соколовський, голова комітету оборонних закупівель легкої промисловості при Федерації роботодавців України.

Теги: #данія #тк_домашній_текстиль #експорт

09:26 20.04.2026
Виручка від експорту яєць у І кв. зросла на 74%, частка ринку ЄС становить три чверті

20:33 19.04.2026
Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

20:32 19.04.2026
У drone deal буде мінімум 10 договорів про експорт української зброї – Зеленський

17:11 17.04.2026
Експорт м'яса птиці з України в березні став рекордним від початку 2022р – "Союз птахівників"

10:25 16.04.2026
Україна у березні наростила експорт живої ВРХ на 58%, яловичини – удвічі

11:06 15.04.2026
Україна готова експортувати біометан до Німеччини після адаптації законодавства ЄС - Мінекономіки

15:10 13.04.2026
Україна відкрила ринок Китаю для борошна, проте швидких поставок не буде – думка

09:50 13.04.2026
Україна у 2025р. скоротила експорт яловичини на 1,5%, імпорт - на 35%

11:39 10.04.2026
Експорт молочних продуктів у березні зріс на 25% завдяки ринкам Іраку та Перської затоки – аналітики

19:02 09.04.2026
Україна за 3 міс. скоротила імпорт електрогенераторів на 31%, акумуляторів збільшила у 3,8 раза

