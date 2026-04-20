"Оператор ринку" анонсував нові торги гарантіями походження е/е на поточний тиждень

АТ "Оператор ринку" з 20 до 24 квітня 2026 року включно проведе на своєму торговельному майданчику електронні аукціони з купівлі-продажу гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел (ГПЕЕ).

Згідно з його повідомленням у Телеграм у понеділок, свої гарантії походження запропонували НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", ТОВ "Енера Чернігів", ТОВ "РОЕК", ТОВ "ВЕЗ", ТОВ "Енера Суми", ТОВ "Миколаївська електропостачальна компанія", ТОВ "Тернопільелектропостач", ТОВ "Львівенергозбут", ТОВ "Кіровоградська обласна ЕК", ТОВ "Прикарпатенерготрейд", ТОВ "Хмельницькенергозбут".

Стартова ціна ГПЕЕ коливається від 1,7 грн/МВт*год до 12 грн/МВт*год.

За інформацією "Оператора ринку", минулого тижня було продано 1030 гарантій походження.

"Це стало вагомим підтвердженням переходу компанії-покупця на споживання електроенергії з відновлюваних джерел", – прокоментували у товаристві.

Як уточнили там "Енергореформі", всього з початку року продано 3 996 гарантій походження.

Раніше повідомлялося, що гарантія походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії – це електронний документ, який засвідчує, що певний обсяг енергії був вироблений з відновлюваних джерел енергії, виданий уповноваженим органом (НКРЕКП) та сформований за допомогою реєстру гарантій походження електроенергії, виробленої з ВДЕ (Реєстр ГПЕЕ). Торгівля ГПЕЕ в Україні розпочалася восени 2024 року.