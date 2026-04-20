12:10 20.04.2026

Інвестиційна компанія S1 REIT зареєструвала новий REIT-фонд, в активах якого комерційні площі у ТЦ

Інвестиційна компанія S1 REIT, що управляє фондами нерухомості за моделлю REIT, зареєструвала новий фонд "S1 Plaza Позняки", в активах якого будуть комерційні площі торгового центру, повідомили у пресслужбі компанії.

"Це перший фонд на базі комерційної нерухомості у портфелі компанії. Для нас його поява є логічним кроком розвитку, а для інвесторів – можливістю диверсифікувати капітал у різні типи активів. Під парасольковим брендом S1 REIT ми формуємо різнопланову пропозицію: не лише дохідну житлову нерухомість, а й комерційну", – зазначив CEO S1 REIT Ігор Гіфес.

Як повідомлялось, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала проспект емісії та випуск інвестиційних сертифікатів ЗНПІФ "С1 Плаза Позняки" загальною номінальною вартістю 600 млн грн, з номінальною вартістю 100 грн, у кількості 6 млн штук.

Ключова особливість фонду "S1 Plaza Позняки" – нижчий поріг входу. Якщо для фондів S1 ВДНГ та S1 Obolon первинна інвестиція становить щонайменше 122 тис. грн, то у новому фонді поріг входу значно нижчий – від 1 тис. грн. Розмір мінімальної доінвестиції в "S1 Plaza Позняки" – лише від 100 грн. Запланований прибуток S1 Plaza Позняки – 10,4% річних у валюті. Виплати дивідендів інвесторам здійснюватимуться одразу, ще до завершення будівництва об’єкта.

"До завершення будівництва дохідність буде забезпечуватись за рахунок капіталізації та ефективного управління активами. Ми розробили модель, яка дозволить виплачувати дивіденди інвесторам з першого дня, не очікуючи завершення будівництва. Водночас ми вже маємо бачення щодо генерації грошового потоку від здачі нерухомості в оренду. Понад 60% площ торгового центру вже заброньовано міжнародними та національними торговими мережами", – повідомив Гіфес.

Торговий центр "S1 Plaza Позняки" загальною площею 5 тис. кв. м є частиною масштабного житлового проєкту від девелопера Standard One. Об’єкт будується у Дарницькому районі Києва, поблизу станції метро "Позняки" та озера Срібний Кіл. Високу відвідуваність комерційних площ забезпечуватиме не лише інтенсивний пішохідний трафік району, а й мешканці комплексу, що налічуватиме понад 750 апартаментів.

Старт продажу сертифікатів нового фонду планується вже у травні цього року.

S1 REIT – перший в Україні оператор колективних інвестицій у дохідну нерухомість, який дає можливість стати співвласником прибуткових об’єктів з порогом входу, що в десятки разів нижчий за вартість окремого житлового чи комерційного юніту. Компанія працює за моделлю Real Estate Investment Trust (REIT), надаючи інвесторам можливість брати участь у володінні та отриманні доходу від прибуткових об’єктів без прямого управління активами.

Доступними до інвестування є три фонди – "S1 ВДНГ", S1 Obolon та "S1 Plaza Позняки". Активами цих фондів є дохідна нерухомість на базі девелоперських проєктів від Standard One.

