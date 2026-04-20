Інтерфакс-Україна
Економіка
11:58 20.04.2026

Іран не розглядає варіанту з вивезенням збагаченого урану з країни – МЗС

На жодній стадії переговорів Тегеран не обговорював із Вашингтоном вивезення збагаченого урану в США або будь-яку іншу країну, заявив у понеділок представник МЗС країни Есмаїл Багаї.

"На жодній стадії поточних або минулих переговорів не порушували питання про трансфер іранського збагаченого урану до США або будь-якої іншої країни", – наводить його слова агентство Tasnim.

Багаї наголосив, що влада Ірану навіть не розглядає такої опції.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп виступив із твердженням, що Іран згоден передати американській стороні свій збагачений уран.

22:58 19.04.2026
Трамп заявив про перехоплення підсанкційного іранського судна, що намагалося прорвати морську блокаду США

21:32 19.04.2026
Іран відмовився від другого раунду переговорів зі США – ЗМІ

18:26 19.04.2026
Венс очолить переговорну групу США в Пакистані – ЗМІ

15:53 19.04.2026
Трамп знову пригрозив Ірану ударами по мостах і електростанціях

15:48 19.04.2026
Переговорники США в понеділок прибудуть до Пакистану для переговорів з Іраном – Трамп

13:27 19.04.2026
Блокада ВМС США повністю зупинила морську торгівлю Ірану – CENTCOM

12:17 18.04.2026
В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

09:05 18.04.2026
Іран заявив, що не передаватиме збагачений уран США, попри заяви Трампа щодо домовленості про його вилучення

08:38 18.04.2026
Китай розглядає можливість взяти під контроль або сприяти зниженню рівня збагаченого урану Ірану — ЗМІ

07:51 18.04.2026
Іран заявив про значні розбіжності зі США щодо умов потенційної угоди та припинення вогню

Україна та МВФ обговорюють альтернативи ПДВ для ФОП для наповнення бюджету на 2027 р

OFAC продовжив дію генеральної ліцензії на продаж, доставку та розвантаження російської нафти до 16 травня

Нафта впала на заявах щодо Близького Сходу, Brent торгується близько $88,8 за барель

НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

Боргова стійкість України – більші доходи, менші витрати, зовнішнє фінансування та реструктуризація – МВФ

ОСТАННЄ

Україна від початку квітня закачує в ПСГ 16 млн куб. м газу на добу при запасі 10,1 млрд куб. м – ексміністерка енергетики

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня збільшились на 9,9% на тлі здешевлення гривні

ТРЦ Retroville починає реконструкцію фудкорту

OFAC США продовжив NIS ліцензію на операційну діяльність на 2 місяці – ЗМІ

Виручка від експорту яєць у І кв. зросла на 74%, частка ринку ЄС становить три чверті

Україна та МВФ обговорюють альтернативи ПДВ для ФОП для наповнення бюджету на 2027 р

В Україні від початку року вже відремонтовано понад 4.4 млн кв. м дорожнього покриття– Кулеба

OFAC продовжив дію генеральної ліцензії на продаж, доставку та розвантаження російської нафти до 16 травня

Нафта впала на заявах щодо Близького Сходу, Brent торгується близько $88,8 за барель

НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

