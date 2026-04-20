Іран не розглядає варіанту з вивезенням збагаченого урану з країни – МЗС

На жодній стадії переговорів Тегеран не обговорював із Вашингтоном вивезення збагаченого урану в США або будь-яку іншу країну, заявив у понеділок представник МЗС країни Есмаїл Багаї.

"На жодній стадії поточних або минулих переговорів не порушували питання про трансфер іранського збагаченого урану до США або будь-якої іншої країни", – наводить його слова агентство Tasnim.

Багаї наголосив, що влада Ірану навіть не розглядає такої опції.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп виступив із твердженням, що Іран згоден передати американській стороні свій збагачений уран.