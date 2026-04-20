Україна від початку квітня закачує в ПСГ 16 млн куб. м газу на добу при запасі 10,1 млрд куб. м – ексміністерка енергетики

Середньодобове закачування природного газу в підземні сховища (ПСГ) в поточному місяці становить 16 млн куб. м/доба при середньому закачуванні в ПСГ у відповідному місяці за останні три роки 8 млн куб. м/доба, повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

"Від початку квітня Україна продовжує закачувати газ у ПСГ – внутрішнього видобутку достатньо для забезпечення поточного споживання", – написала вона на сторінці в Facebook наприкінці минулого тижня.

За інформацією Буславець, незважаючи на обстріли загальний видобуток газу в країні залишається на рівні вище 50 млн куб. м, при цьому споживання його через підвищення температури повітря впало нижче 35 млн куб. м/доба.

Водночас, за даними "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), наразі чистий імпорт газу в Україну з урахуванням реекспорту та транзитного short-haul коливається в діапазоні 0,4 – 1,1 млн куб. м/доба. Поставки здійснюються з Угорщини, Польщі, Словаччини та Молдови/Румунії.

"Через покращення газового балансу України на тлі зростання хабів (перекриття Ормузької протоки) в поточному місяці імпорт газу майже відсутній", – зазначила ексміністерка.

За оцінками агентства ICIS, станом на 17 квітня індекс середньомісячної ціни газу в Україні (UAVTP MA) у квітні на травень 2026 року становив 25 тис. грн/тис. куб. м без ПДВ, або 46,5 EUR/МВт*год, що нижче ціни на TTF МА в середньому на 1%.

Як повідомлялося, на початок опалювального сезону 2026/27 років, відповідно до базового сценарію Міненерго, в ПСГ України планується накопичити 14,6 млрд куб. м.