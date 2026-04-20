10:55 20.04.2026

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня збільшились на 9,9% на тлі здешевлення гривні

Національний банк України (НБУ) вперше за п’ять тижнів збільшив обсяг валютних інтервенцій на міжбанківському ринку – минулого тижня на $76,1 млн, або на 9,9%, до $842,0 млн, свідчить статистика регулятора.

Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти збільшилось до $122,4 млн з $100,3 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $489,6 млн.

Водночас на ринку валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо суттєво зменшилось до $17,8 млн з $32,7 млн на позаминулому тижні, всі дні продаж безготівкової валюти перевищував її купівлю.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 43,4587 грн/$1 завершив тиждень послабленням до 43,6368 грн/$1.

На готівковому ринку курс гривні за результатами тижня знизився на 13-14 коп.: купівля – приблизно до 43,38 грн/$1, а продаж – до 43,76 грн/$1.

Теги: #валютні_інтервенції #нбу

18:56 16.04.2026
Заступник голови НБУ заперечує наявність конфлікту інтересів при інвестиціях в ОВДП

18:26 16.04.2026
Поточний операційний дизайн працює добре – заступник голови НБУ

15:54 16.04.2026
Роль євро поступово підвищується, але курсоутворюючою валютою поки залишається долар – заступник голови НБУ

13:38 16.04.2026
НБУ наразі вважає збереження облікової ставки достатньою реакцію на події на Близькому Сході

09:55 16.04.2026
Дохідність ОВДП залишається привабливою – заступник голови НБУ

10:57 30.03.2026
Обсяг валютних інтервенцій НБУ минулого тижня зменшився на 5,6% вперше з початку березня

15:32 23.03.2026
Валютні інтервенції НБУ минулого тижня збільшились на 29,6%

12:48 16.03.2026
Валютні інтервенції НБУ минулого тижня збільшились на 34,7%, курс гривні до долара перевищив позначку 44 грн/$1

10:58 16.02.2026
Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 8,7% за невеликих коливань курсу

17:31 02.02.2026
Валютні інтервенції НБУ в січні 2026р скоротилися на $14 млн р/р, гривня подешевшала на 2,5%

