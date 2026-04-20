Інтерфакс-Україна
Економіка
10:29 20.04.2026

ТРЦ Retroville починає реконструкцію фудкорту

1 хв читати

Столичний ТРЦ Retroville з 1 травня розпочинає реконструкцію оновлення фудкорту, повідомляє пресслужба ТРЦ.

У релізі уточнюється, що всі заклади залишаються відкритими і працюють у повноцінному режимі. Проєкт передбачає розширення простору, анонсовано відкриття 5 нових закладів, в цілому ще 250 нових посадкових місць.

Відкриття оновленого фудкорту планується у вересні 2026 року.

ТРЦ Retroville – супер-регіональний ТРЦ, відкритий у 2020 році. в Києві, загальна площа – 120 334 кв. м, орендна – 86 283 кв. м. Серед якірних орендарів – NOVUS, Multiplex, Епіцентр Express, Sport Life, Papashon Kids та Papashon Bowling, сімейний зоопарк Лемур, сервісний Центр МВС та Паспортний Сервіс.

Відвідуваність ТРЦ у 2025 році склала 13,2 млн відвідувачів.

