OFAC США продовжив NIS ліцензію на операційну діяльність на 2 місяці – ЗМІ

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) США продовжило сербській NIS (входить до "Газпром нєфті") на 60 днів спеціальну ліцензію, що дасть змогу продовжити операційну діяльність, повідомляє місцеве видання РТС із посиланням на міністра гірничодобувної промисловості та енергетики Дубравку Джедович Ханданович. За її словами, ліцензію продовжено до 16 червня.

Попередня ліцензія на операційну діяльність NIS діяла до 17 квітня.

NIS регулярно запитує OFAC США про можливість продовжувати роботу, поки тривають переговори щодо продажу її акцій.

Раніше OFAC за заявкою угорської компанії MOL продовжило термін переговорів про придбання контрольного пакета акцій сербської компанії NIS до 22 травня 2026 року.

MOL домовилася з "Газпром нафтою" про купівлю 56,15% у NIS. Передбачається, що MOL може надалі продати ADNOC (ОАЕ) міноритарний пакет у NIS. Крім того, Сербія в майбутньому зможе збільшити свою частку в NIS на 5 в.п.

Наразі основним власником компанії є "Газпром нєфть" (44,85%), ще 11,3% акцій належать АТ "Интелідженс" (перебуває під управлінням ТОВ "Газпром капітал"). У прямому володінні "Газпрому" перебуває одна акція NIS. Влада Сербії володіє 29,87%, у компанії також є міноритарні акціонери.

NIS – єдина в Сербії, що займається розвідкою і видобутком вуглеводнів, їй також належить великий НПЗ у місті Панчево потужністю 4,8 млн т на рік. Компанія домінує на ринку нафтопродуктів своєї країни, мережа АЗС представлена також у сусідніх балканських державах, у сумі включно понад 400 станцій.