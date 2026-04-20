Виручка від експорту яєць у І кв. зросла на 74%, частка ринку ЄС становить три чверті

Експорт яєць з України за підсумками березня 2026 року сягнув 216,2 млн штук, що є рекордним показником за останні п’ять років, повідомив Союз птахівників України з посиланням на дані митної статистики.

У профільному об’єднанні зауважили, що порівняно з лютим фізичні обсяги відвантажень зросли на 23% і на 25% проти березня 2025 року – зростання на 25%. При цьому валютна виручка продемонструвала значно стрімкіший стрибок і додала 57% порівняно з березнем 2025 року – до $24 млн.

"Загалом протягом першого кварталу 2026 року на зовнішні ринки було поставлено 579,5 млн штук яєць на загальну суму $66 млн. Фізичний експорт за цей період збільшився на 17%, тоді як грошові надходження злетіли одразу на 74% відносно аналогічного періоду минулого року", – уточнили в асоціації.

Основними споживачами української продукції у січні-березні залишалися країни ЄС – їхня частка в експортній структурі склала 74%. Найбільші обсяги припали на Іспанію (26,1%), Велику Британію (13,1%), Польщу (11,7%) та Ізраїль (8,3%).

Як зазначили у галузевому об’єднанні, такий розрив між темпами зростання фізичних обсягів та виручки пояснюється сприятливою ціновою кон’юнктурою, що встановилася на європейському ринку на початку року.