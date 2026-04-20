09:26 20.04.2026

Виручка від експорту яєць у І кв. зросла на 74%, частка ринку ЄС становить три чверті

Експорт яєць з України за підсумками березня 2026 року сягнув 216,2 млн штук, що є рекордним показником за останні п’ять років, повідомив Союз птахівників України з посиланням на дані митної статистики.

У профільному об’єднанні зауважили, що порівняно з лютим фізичні обсяги відвантажень зросли на 23% і на 25% проти березня 2025 року – зростання на 25%. При цьому валютна виручка продемонструвала значно стрімкіший стрибок і додала 57% порівняно з березнем 2025 року – до $24 млн.

"Загалом протягом першого кварталу 2026 року на зовнішні ринки було поставлено 579,5 млн штук яєць на загальну суму $66 млн. Фізичний експорт за цей період збільшився на 17%, тоді як грошові надходження злетіли одразу на 74% відносно аналогічного періоду минулого року", – уточнили в асоціації.

Основними споживачами української продукції у січні-березні залишалися країни ЄС – їхня частка в експортній структурі склала 74%. Найбільші обсяги припали на Іспанію (26,1%), Велику Британію (13,1%), Польщу (11,7%) та Ізраїль (8,3%).

Як зазначили у галузевому об’єднанні, такий розрив між темпами зростання фізичних обсягів та виручки пояснюється сприятливою ціновою кон’юнктурою, що встановилася на європейському ринку на початку року.

20:33 19.04.2026
Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

20:32 19.04.2026
У drone deal буде мінімум 10 договорів про експорт української зброї – Зеленський

У drone deal буде мінімум 10 договорів про експорт української зброї – Зеленський

17:11 17.04.2026
Експорт м'яса птиці з України в березні став рекордним від початку 2022р – "Союз птахівників"

Експорт м'яса птиці з України в березні став рекордним від початку 2022р – "Союз птахівників"

10:25 16.04.2026
Україна у березні наростила експорт живої ВРХ на 58%, яловичини – удвічі

Україна у березні наростила експорт живої ВРХ на 58%, яловичини – удвічі

11:06 15.04.2026
Україна готова експортувати біометан до Німеччини після адаптації законодавства ЄС - Мінекономіки

Україна готова експортувати біометан до Німеччини після адаптації законодавства ЄС - Мінекономіки

15:10 13.04.2026
Україна відкрила ринок Китаю для борошна, проте швидких поставок не буде – думка

Україна відкрила ринок Китаю для борошна, проте швидких поставок не буде – думка

09:50 13.04.2026
Україна у 2025р. скоротила експорт яловичини на 1,5%, імпорт - на 35%

Україна у 2025р. скоротила експорт яловичини на 1,5%, імпорт - на 35%

11:39 10.04.2026
Експорт молочних продуктів у березні зріс на 25% завдяки ринкам Іраку та Перської затоки – аналітики

Експорт молочних продуктів у березні зріс на 25% завдяки ринкам Іраку та Перської затоки – аналітики

19:02 09.04.2026
Україна за 3 міс. скоротила імпорт електрогенераторів на 31%, акумуляторів збільшила у 3,8 раза

Україна за 3 міс. скоротила імпорт електрогенераторів на 31%, акумуляторів збільшила у 3,8 раза

10:25 09.04.2026
НБУ оцінив втрати експорту руди і зерна через обстріли логістики у IV кв.-2025 у $850 млн

НБУ оцінив втрати експорту руди і зерна через обстріли логістики у IV кв.-2025 у $850 млн

ВАЖЛИВЕ

Україна та МВФ обговорюють альтернативи ПДВ для ФОП для наповнення бюджету на 2027 р

OFAC продовжив дію генеральної ліцензії на продаж, доставку та розвантаження російської нафти до 16 травня

Нафта впала на заявах щодо Близького Сходу, Brent торгується близько $88,8 за барель

НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

Боргова стійкість України – більші доходи, менші витрати, зовнішнє фінансування та реструктуризація – МВФ

ОСТАННЄ

Іран не розглядає варіанту з вивезенням збагаченого урану з країни – МЗС

Україна від початку квітня закачує в ПСГ 16 млн куб. м газу на добу при запасі 10,1 млрд куб. м – ексміністерка енергетики

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня збільшились на 9,9% на тлі здешевлення гривні

ТРЦ Retroville починає реконструкцію фудкорту

OFAC США продовжив NIS ліцензію на операційну діяльність на 2 місяці – ЗМІ

Україна та МВФ обговорюють альтернативи ПДВ для ФОП для наповнення бюджету на 2027 р

В Україні від початку року вже відремонтовано понад 4.4 млн кв. м дорожнього покриття– Кулеба

OFAC продовжив дію генеральної ліцензії на продаж, доставку та розвантаження російської нафти до 16 травня

Нафта впала на заявах щодо Близького Сходу, Brent торгується близько $88,8 за барель

НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

