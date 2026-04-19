Україна та МВФ обговорюють альтернативи ПДВ для ФОП для наповнення бюджету на 2027 р

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) обговорюють альтернативи ПДВ для ФОП для наповнення бюджету на 2027рік, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"МВФ з розумінням поставився до чутливості питання запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів – як для суспільства, так і для парламенту", – написала вона в телеграмі ввечері неділі.

Прем'єрка зазначила, що під час весняних зборів сторони знайшли розуміння у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея. За її словами, президент України Володимир Зеленський казав про це неодноразово представникам МВФ.

"Під час весняних зборів у Вашингтоні ми проводили численні консультації з МВФ та європейськими партнерами. Будемо й надалі працювати разом над необхідними рішеннями та опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік", – зазначила Свириденко.

Як повідомлялося, законопроєкт про скасування пільги зі сплати податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) можуть замінити продовженням з 1 січня 2027 року підвищеної ставки податку на прибуток банків, припускає президент Національної асоціації банків України Сергій Наумов.

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець повідомив, що Верховна Рада не готова зараз підтримати законопроєкт від уряду про запровадження податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП), прийняття якого є умовою співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), и просить додаткових розрахунків та пояснень.

20 березня Міністерство фінансів опублікувало на своєму сайті так званий великий податковий законопроєкт, який містить норми про обов'язкову реєстрацію платниками податку на додану вартість (ПДВ) спрощенцями з доходами від 4 млн грн на рік, оподаткування посилок з імпортом вартістю до EUR150, продовження 5% військового збору і після війни, а також запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи та оподаткування в цифрових платформах (Uklon, OLX, тощо).