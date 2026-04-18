В Україні від початку року вже відремонтовано понад 4.4 млн кв. м дорожнього покриття– Кулеба

Понад 4.4 млн кв. м дорожнього покриття відремонтовано з 1 січня 2026 року, що становить майже 50% запланованого до виконання за 5 місяців, повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба

"Від початку року вже відремонтовано понад 4.4 млн кв. м дорожнього покриття. Це майже половина обсягів на дорогах державного значення, які заплановано виконати до 1 червня. Цьогоріч роботи розпочали рекордно рано і поступово нарощували темпи – з 4-5 тис. кв. м на добу взимку до майже 200 тис. кв. м щодня зараз", – написав він у Телеграмі у суботу.

За його даними, наразі на дорогах державного значення працюють близько 200 ремонтних бригад і 1.9 тис. працівників. Збільшили кількість бригад для пришвидшення. Ремонт триває на ключових маршрутах по всій країні, зокрема: М-03 Київ-Харків-Довжанський; М-05 Київ-Одеса; М-06 Київ-Чоп; М-11 Львів-Шегині; М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече; М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський та інших.

Загалом цьогоріч планується відновити близько 10 млн кв. м дорожнього покриття.