07:20 18.04.2026

OFAC продовжив дію генеральної ліцензії на продаж, доставку та розвантаження російської нафти до 16 травня

OFAC продовжив дію генеральної ліцензії на продаж, доставку та розвантаження російської нафти до 16 травня

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США продовжило до 16 травня дію генеральної ліцензії №134B, яка дозволяє операції, пов'язані з продажем, доставкою та розвантаженням російської нафти та нафтопродуктів, завантажених на судна до 17 квітня.

Згідно з документом, оприлюдненим на офіційному сайті OFAC дозволяються всі операції, які зазвичай є супутніми та необхідними для продажу, доставки або розвантаження" відповідної продукції, якщо вона була завантажена станом на або до 00:01 за східним літнім часом 17 квітня 2026 року.

"…всі операції, заборонені вищезазначеними нормативними актами, які зазвичай є супутніми та необхідними для продажу, доставки або розвантаження сирої нафти або нафтопродуктів російського походження, завантажених на будь-яке судно, включаючи судна, заблоковані відповідно до вищезазначених нормативних актів, станом на або до 00:01 за східним літнім часом 17 квітня 2026 року, дозволяються до 00:01 за східним літнім часом 16 травня 2026 року", – йдеться в повідомленні OFAC.

Документ уточнює, що такі операції включають, зокрема, забезпечення безпечного швартування суден, підтримку здоров'я та безпеки екіпажу, аварійні ремонти, заходи із захисту довкілля, а також супутні послуги – управління судном, комплектування екіпажу, бункерування, лоцманське проведення, страхування та рятувальні роботи.

Ліцензія поширюється на нафту і нафтопродукти російського походження, у тому числі вироблені підсанкційними суб'єктами відповідно до американських санкційних режимів (31 CFR parts 587 і 589).

Водночас ліцензія не дозволяє операції за участю осіб, пов'язаних з Іраном, КНДР, Кубою, тимчасово окупованими територіями України та Автономною Республікою Крим, а також будь-яку іншу діяльність, заборонену чинними санкційними нормативами США.

Як повідомлялося, у середу міністр фінансів США Скотт Бессент під час брифінгу для представників ЗМІ у Білому домі зазначив, що Вашингтон ухвалив рішення не поновлювати генеральні ліцензії, що дозволяють продаж російської та іранської нафти.

"Ми не будемо поновлювати генеральну ліцензію на російську нафту, і ми не будемо поновлювати генеральну ліцензію на іранську нафту", – наголошував він.

 

