OFAC продовжив дію генеральної ліцензії на продаж, доставку та розвантаження російської нафти до 16 травня

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США продовжило до 16 травня дію генеральної ліцензії №134B, яка дозволяє операції, пов'язані з продажем, доставкою та розвантаженням російської нафти та нафтопродуктів, завантажених на судна до 17 квітня.

Згідно з документом, оприлюдненим на офіційному сайті OFAC дозволяються всі операції, які зазвичай є супутніми та необхідними для продажу, доставки або розвантаження" відповідної продукції, якщо вона була завантажена станом на або до 00:01 за східним літнім часом 17 квітня 2026 року.

"…всі операції, заборонені вищезазначеними нормативними актами, які зазвичай є супутніми та необхідними для продажу, доставки або розвантаження сирої нафти або нафтопродуктів російського походження, завантажених на будь-яке судно, включаючи судна, заблоковані відповідно до вищезазначених нормативних актів, станом на або до 00:01 за східним літнім часом 17 квітня 2026 року, дозволяються до 00:01 за східним літнім часом 16 травня 2026 року", – йдеться в повідомленні OFAC.

Документ уточнює, що такі операції включають, зокрема, забезпечення безпечного швартування суден, підтримку здоров'я та безпеки екіпажу, аварійні ремонти, заходи із захисту довкілля, а також супутні послуги – управління судном, комплектування екіпажу, бункерування, лоцманське проведення, страхування та рятувальні роботи.

Ліцензія поширюється на нафту і нафтопродукти російського походження, у тому числі вироблені підсанкційними суб'єктами відповідно до американських санкційних режимів (31 CFR parts 587 і 589).

Водночас ліцензія не дозволяє операції за участю осіб, пов'язаних з Іраном, КНДР, Кубою, тимчасово окупованими територіями України та Автономною Республікою Крим, а також будь-яку іншу діяльність, заборонену чинними санкційними нормативами США.

Як повідомлялося, у середу міністр фінансів США Скотт Бессент під час брифінгу для представників ЗМІ у Білому домі зазначив, що Вашингтон ухвалив рішення не поновлювати генеральні ліцензії, що дозволяють продаж російської та іранської нафти.

"Ми не будемо поновлювати генеральну ліцензію на російську нафту, і ми не будемо поновлювати генеральну ліцензію на іранську нафту", – наголошував він.