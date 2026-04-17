Інтерфакс-Україна
Економіка
18:53 17.04.2026

Нафта впала на заявах щодо Близького Сходу, Brent торгується близько $88,8 за барель

Ціни на нафту еталонних марок обвалилися ввечері в п’ятницю після низки заяв Ірану та Вашингтона про відкриття Ормузької протоки.

Ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 18:21 кч, знизилася на $10,63 (10,7%), до $88,76 за барель.

Ф’ючерси на нафту WTI на травень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $11,86 (12,53%), до $82,83 за барель.

Під час сесії Brent знижувалася до $86,09 за барель, WTI – до $80,56 за барель. Частка "довгих" позицій у Brent увечері в п’ятницю впала до 27% порівняно з 82% на початку сесії, за даними Bridgeton Research.

Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив у п’ятницю, що судноплавство через Ормузьку протоку може відновитися без будь-яких перешкод на період дії перемир’я в Лівані.

"Разом із перемир’ям у Лівані проходження для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на весь період перемир’я, що залишився, за узгодженим маршрутом, про який уже повідомила Організація портів і морського судноплавства Ісламської Республіки Іран", – написав Аракчі в соцмережі X.

"Коментарі міністра закордонних справ Ірану вказують на деескалацію доти, доки діє перемир’я. Тепер ринок хоче побачити, чи збільшиться кількість танкерів, що проходять через Ормузьку протоку", – написав аналітик UBS Джованні Стауново.

Президент США Дональд Трамп висловив подяку Тегерану за розблокування Ормузької протоки, однак заявив, що Штати збережуть морську блокаду Ірану доти, доки "наша угода з Іраном не буде завершена на 100%". Трамп також сказав, що іранська сторона дала згоду ніколи надалі не закривати Ормузьку протоку, і що Іран за підтримки США розпочав процес з очищення протоки від морських мін.

"Ринок зараз вважає, що війна та блокування протоки завершилися", – зазначив головний аналітик Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен.

