НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує повернути максимальні прайс-кепи на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) в 15 тис. грн/МВт*год, що діяли до 1 квітня 2026 року.

Відповідний проєкт постанови планується розглянути на засіданні регулятора 23 квітня. Його текст розміщено на сайті НКРЕКП.

При цьому на балансуючому ринку (БР) пропонується збільшити максимальний прайс-кеп до 17 тис. грн/МВт*год проти 16 тис. грн/МВт*год, встановлений до 1 квітня 20206 року. Мінімальні прайс-кепи також передбачається повернути на рівень, чинний до цієї дати.

"Переглянути граничні ціни та встановити їх на рівні: 1) на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку максимальна гранична ціна – 15 000,00 грн/МВт·год; мінімальна гранична ціна – 10,00 грн/МВт·год; 2) на балансуючому ринку: максимальна гранична ціна – 17 000,00 грн/МВт·год; мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год", – йдеться в проєкті постанови.

Серед іншого, в обгрунтуванні проєкту постанови НКРЕКП зазначила, що конфлікт на Близькому Сході негативно впливає на забезпечення ресурсами, зокрема природним газом, що призводить до їхнього дефіциту та зростання в ціні. На її думку, така ситуація не дає можливості спрогнозувати ціни, які будуть в подальшому складатись на газовому ринку Європейського Союзу, що має суттєвий вплив на роботу генерації, яка працює на цьому паливі.

"На сьогодні газова генерація фактично формує ціну на спотових ринках електричної енергії (крім денних годин), тому потенційне збільшення цін на газ має суттєвий вплив на ріст цін електричної енергії у суміжних країнах", – йдеться в проєкті постанови.

Як повідомлялося, НКРЕКП 7 квітня 2026 року розпочала регуляторну процедуру перегляду прайс-кепів, схваливши відповідний проєкт постанови, яким передбачила залишити їх на чинному рівні. На РДН і ВДР вони становлять з 00:00 до 7:00 і з 11:00 до 17:00 – 5,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 11:00 і з 23:00 до 24:00 – 6,9 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 15 тис. грн/МВт*год. Мінімальний прайс-кеп – 10 грн/МВт*год. Максимальні прайс-кепи на БР становлять з 00:00 до 7:00 – 6,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 17:00 і з 23:00 до 24:00 – 8,25 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 16 тис. грн/МВт*год. Мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт*год.

З 18 січня по 31 березня 2026 року прайс-кепи на РДН та ВДР були на рівні 15 тис. грн/МВт*год протягом всієї доби, на БР – 16 тис. грн/МВ*год.

Після повернення з 1 квітня до нижчих прайс-кепів, представники когенераційного бізнесу зазначали, що їхній рівень не покриває реальну собівартість виробництва е/е для газової генерації та не дозволяє окупити інвестиції, а отже стримує запуск нових проєктів і розвиток уже існуючих.