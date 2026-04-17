Інтерфакс-Україна
Економіка
18:06 17.04.2026

Свириденко обговорила з гендиректором DFC розширення можливостей Американсько-Українського інвестфонду відбудови

1 хв читати
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Розширення можливостей Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (URIF) обговорила прем’єр-міністр Юлія Свириденко з генеральним директором DFC Беном Блеком. 

"Менш ніж за рік Фонд пройшов шлях від ідеї до практичних результатів. Уже  затверджено першу інвестицію в українську dual-use технологічну компанію, а понад 200 заявок перебувають на розгляді. Це важливі етапи нашого довгострокового економічного партнерства між Україною та США у пріоритетних сферах – енергетиці, виробництві технологій подвійного призначення, критичних мінералах та інфраструктурі", – написала Свириденко в телеграм-каналі за підсумками зустрічі у Ввашингтоні.

За її словами, сторони разом працюють над розвитком практичних інструментів підтримки інвесторів – використанням механізмів страхування воєнних ризиків, які пропонує DFC для компаній приватного сектору.

"Окремо обговорили співпрацю з "Нафтогазом" та потенційні інвестиційні проєкти, зокрема з відновлення пошкодженого внаслідок російських атак нафтогазового обладнання у партнерстві з американськими компаніями", – розповіла прем’єр.

Вона додала, що водночас Україна пропонує американським партнерам використання своєї підземної інфраструктури для зберігання газу, що, на її думку, посилить енергетичну безпеку Європи і створить нові шляхи постачання енергоносіїв.

"Приділили увагу новому напряму співпраці у забезпеченні доступного житла для українців. Дякую DFC за готовність розширити можливості фінансування Української фінансової житлової компанії", – написала Свириденко.

Теги: #бен_блек #dfc #свириденко #urif

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:18 16.04.2026
Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

18:06 16.04.2026
Свириденко: Продовжуємо консультації з депутатами щодо наступних законопроєктів для виконання зобов'язань перед партнерами

Свириденко: Продовжуємо консультації з депутатами щодо наступних законопроєктів для виконання зобов'язань перед партнерами

16:10 16.04.2026
Свириденко та президент Ексімбанку США обговорили механізм фінансування закупівлі американського енергобладнання для "Нафтогазу"

Свириденко та президент Ексімбанку США обговорили механізм фінансування закупівлі американського енергобладнання для "Нафтогазу"

13:14 16.04.2026
Свириденко обговорила з президенткою ЄІБ потреби України на поточний рік і на наступний опалювальний сезон

Свириденко обговорила з президенткою ЄІБ потреби України на поточний рік і на наступний опалювальний сезон

16:09 09.04.2026
Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови планує підписати щонайменше три інвестугоди у 2026р.

Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови планує підписати щонайменше три інвестугоди у 2026р.

16:02 03.04.2026
НБУ пом'якшить валютні обмеження для оплати лікування за кордоном та URIF

НБУ пом'якшить валютні обмеження для оплати лікування за кордоном та URIF

11:48 26.03.2026
Енергетика, критичні мінерали та інфраструктура найбільше цікавлять американських інвесторів – Соболев

Енергетика, критичні мінерали та інфраструктура найбільше цікавлять американських інвесторів – Соболев

18:14 25.03.2026
Рада Американсько-українського інвестфонду затвердила внесок в українську deftech-стартап Sine Engineering - Свириденко

Рада Американсько-українського інвестфонду затвердила внесок в українську deftech-стартап Sine Engineering - Свириденко

17:51 04.03.2026
Американсько-український фонд відбудови може оголосити перші проєкти ще до середини 2026р – представник DFC

Американсько-український фонд відбудови може оголосити перші проєкти ще до середини 2026р – представник DFC

18:39 20.01.2026
Американсько-Український інвестфонд відбудови готує перші рішення щодо інвестицій у найближчі місяці – DFC

Американсько-Український інвестфонд відбудови готує перші рішення щодо інвестицій у найближчі місяці – DFC

ВАЖЛИВЕ

Нафта впала на заявах щодо Близького Сходу, Brent торгується близько $88,8 за барель

НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

Боргова стійкість України – більші доходи, менші витрати, зовнішнє фінансування та реструктуризація – МВФ

Різниці між ЄС і Україною у Транспортному співтоваристві більше немає – директор Постійного секретаріату

Поточний операційний дизайн працює добре – заступник голови НБУ

ОСТАННЄ

Нафта впала на заявах щодо Близького Сходу, Brent торгується близько $88,8 за барель

НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

Боргова стійкість України – більші доходи, менші витрати, зовнішнє фінансування та реструктуризація – МВФ

Експорт м'яса птиці з України в березні став рекордним від початку 2022р – "Союз птахівників"

Україна підписала Меморандум про відтермінування боргових платежів з Групою кредиторів з G7 та Паризького клубу

Національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство стартувало в Україні – Мінцифри

Собівартість виробництва агропродукції в Україні може зрости на 20% – УКАБ

Втрати держбюджету від нелегального ринку тютюну зросли до 28,1 млрд грн, вжитих заходів недостатньо – Гетманцев

Майже третина українців почала споживати рослинне молоко – Kantar Ukraine

Різниці між ЄС і Україною у Транспортному співтоваристві більше немає – директор Постійного секретаріату

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА