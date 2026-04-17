Свириденко обговорила з гендиректором DFC розширення можливостей Американсько-Українського інвестфонду відбудови

Розширення можливостей Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (URIF) обговорила прем’єр-міністр Юлія Свириденко з генеральним директором DFC Беном Блеком.

"Менш ніж за рік Фонд пройшов шлях від ідеї до практичних результатів. Уже затверджено першу інвестицію в українську dual-use технологічну компанію, а понад 200 заявок перебувають на розгляді. Це важливі етапи нашого довгострокового економічного партнерства між Україною та США у пріоритетних сферах – енергетиці, виробництві технологій подвійного призначення, критичних мінералах та інфраструктурі", – написала Свириденко в телеграм-каналі за підсумками зустрічі у Ввашингтоні.

За її словами, сторони разом працюють над розвитком практичних інструментів підтримки інвесторів – використанням механізмів страхування воєнних ризиків, які пропонує DFC для компаній приватного сектору.

"Окремо обговорили співпрацю з "Нафтогазом" та потенційні інвестиційні проєкти, зокрема з відновлення пошкодженого внаслідок російських атак нафтогазового обладнання у партнерстві з американськими компаніями", – розповіла прем’єр.

Вона додала, що водночас Україна пропонує американським партнерам використання своєї підземної інфраструктури для зберігання газу, що, на її думку, посилить енергетичну безпеку Європи і створить нові шляхи постачання енергоносіїв.

"Приділили увагу новому напряму співпраці у забезпеченні доступного житла для українців. Дякую DFC за готовність розширити можливості фінансування Української фінансової житлової компанії", – написала Свириденко.