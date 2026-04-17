17:34 17.04.2026

Боргова стійкість України – більші доходи, менші витрати, зовнішнє фінансування та реструктуризація – МВФ

Боргова стійкість України – більші доходи, менші витрати, зовнішнє фінансування та реструктуризація – МВФ

Чотирирічна програма розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду для України націлена на досягнення під час її завершення в лютому 2030 року стійкого платіжного балансу та боргу, щоб країна могла обійтися без програми МВФ та подальшої підтримки ззовні, наголосив директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Альфред Каммер.

"Існує чотиристороння стратегія для подолання всіх тисків, які відбуваються, і того, як ми досягнемо стійкості боргу протягом чотирирічного періоду", – відповів він на пресконференції у Вашингтоні в п’ятницю на запитання представника російського державного інформагентства про ризик суверенного дефолту України у 2026-2027 рр.

Каммер уточнив: по-перше, потрібно з часом нарощувати доходну спроможність українського уряду. За його словами, це важливо як для поточного моменту, так і для реконструкції та середньострокової перспективи.

"Це виходить за рамки стійкості боргу, тому що ми знаємо: Україна стає сучасною європейською державою, тому нам потрібні будуть доходи, щоб надавати соціальні послуги, яких очікують її громадяни", – зазначив представник МВФ.

Другим стовпом стратегії боргової стійкості він назвав скорочення витрат та підкреслив, що український уряд надзвичайно дисциплінований і зосереджується лише на пріоритетних заходах щодо витрат.

"Третя частина полягає в тому, що у нас є великий компонент зовнішнього фінансування, і в цьому фінансуванні є глибока обумовленість, що також допомагає у досягненні цільового показника стійкості боргу. І, нарешті, українська влада продовжує реструктуризацію боргу, яку вона вже розпочала. Ось чому ми очікуємо, що наприкінці програми борг буде прийнятним, якщо ми досягнемо цих цілей", – підсумував Каммер.

Як повідомлялося, сукупний державний борг України 2025 року зріс до нового історичного максимуму: у доларовому вимірі – на $47,27 млрд, або на 28,5%, – до $213,33 млрд, у гривневому – на 2 трлн 61,7 млрд грн, або на 29,5%, – до 9 трлн 42,7 млрд грн.

Сукупний зовнішній держборг України 2025 року збільшився на 47,5%, або на $45,51 млрд, – до $160,39 млрд, тоді як сукупний внутрішній – на 5,6%, або на 104,1 млрд грн, – до 1 трлн 967,2 млрд грн.

Згідно з оцінками, на яких наприкінці лютого цього року було затверджено нову програму EFF для України, державний борг за 2026 рік зросте зі 108,7% ВВП до 122,6% ВВП, тоді як на початок 2025 року він становив 89,7% ВВП, на кінець 2022 року – 77,7% ВВП.

У наступному році очікується збільшення державного боргу до пікового рівня 137,1% ВВП, після чого в 2028 році він скоротиться до 135,5% ВВП, 2029-му – до 131,9% ВВП, 2030-му – до 125,7% ВВП.

