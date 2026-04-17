Інтерфакс-Україна
Економіка
17:11 17.04.2026

Експорт м'яса птиці з України в березні став рекордним від початку 2022р – "Союз птахівників"

1 хв читати
Експорт м'яса птиці з України в березні став рекордним від початку 2022р – "Союз птахівників"

Україна за підсумками березня 2026 року відвантажила на зовнішні ринки 43,47 тис. тонн м’яса птиці, що є найвищим показником за обсягом із січня 2022 року, повідомила асоціація "Союз птахівників України" з посиланням на митну статистику.

У галузевому об’єднанні зазначили, що фізичні обсяги експорту порівняно з лютим зросли на 5,3% із 41,08 тис. тонн. Проте, попри зростання постачань, валютна виручка галузі в березні просіла на 3,8% – до $85,05 млн.

"Зниження валютних надходжень при збільшенні відвантажень прямо пов’язане із падінням світових цін. У березні середня ціна реалізації української курятини опустилася до $1,96 за кг", – пояснили в профільному об’єднанні.

Основними напрямами збуту в першому кварталі 2026 року стали Нідерланди (18,9% від загального обсягу), Велика Британія (12,4%), Словаччина (10,1%) та ОАЕ (7,9%).

За даними асоціації, частка ЄС у загальному експорті за підсумками січня-березня становила 35,8% (42,4 тис. тонн). Водночас європейський ринок залишається найбільш прибутковим: саме він забезпечив 46,4% усієї грошової виручки українських птахівників за перший квартал року.

Теги: #птиця #експорт #птахівництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:25 16.04.2026
Україна у березні наростила експорт живої ВРХ на 58%, яловичини – удвічі

Україна у березні наростила експорт живої ВРХ на 58%, яловичини – удвічі

11:06 15.04.2026
Україна готова експортувати біометан до Німеччини після адаптації законодавства ЄС - Мінекономіки

Україна готова експортувати біометан до Німеччини після адаптації законодавства ЄС - Мінекономіки

15:10 13.04.2026
Україна відкрила ринок Китаю для борошна, проте швидких поставок не буде – думка

Україна відкрила ринок Китаю для борошна, проте швидких поставок не буде – думка

09:50 13.04.2026
Україна у 2025р. скоротила експорт яловичини на 1,5%, імпорт - на 35%

Україна у 2025р. скоротила експорт яловичини на 1,5%, імпорт - на 35%

11:39 10.04.2026
Експорт молочних продуктів у березні зріс на 25% завдяки ринкам Іраку та Перської затоки – аналітики

Експорт молочних продуктів у березні зріс на 25% завдяки ринкам Іраку та Перської затоки – аналітики

19:02 09.04.2026
Україна за 3 міс. скоротила імпорт електрогенераторів на 31%, акумуляторів збільшила у 3,8 раза

Україна за 3 міс. скоротила імпорт електрогенераторів на 31%, акумуляторів збільшила у 3,8 раза

10:25 09.04.2026
НБУ оцінив втрати експорту руди і зерна через обстріли логістики у IV кв.-2025 у $850 млн

НБУ оцінив втрати експорту руди і зерна через обстріли логістики у IV кв.-2025 у $850 млн

16:52 08.04.2026
Україна за 9 міс. 2025/26 МР скоротила експорт борошна на 3% на фоні зростання імпорту на 21%

Україна за 9 міс. 2025/26 МР скоротила експорт борошна на 3% на фоні зростання імпорту на 21%

15:41 08.04.2026
Від'ємне сальдо торгівлі молокопродуктами у березні зросло до $7,4 млн

Від'ємне сальдо торгівлі молокопродуктами у березні зросло до $7,4 млн

10:03 07.04.2026
Експортні ціни на ріпак в Україні зростають слідом за подорожчанням нафти та олійної сировини

Експортні ціни на ріпак в Україні зростають слідом за подорожчанням нафти та олійної сировини

ВАЖЛИВЕ

Нафта впала на заявах щодо Близького Сходу, Brent торгується близько $88,8 за барель

НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

Боргова стійкість України – більші доходи, менші витрати, зовнішнє фінансування та реструктуризація – МВФ

Різниці між ЄС і Україною у Транспортному співтоваристві більше немає – директор Постійного секретаріату

Поточний операційний дизайн працює добре – заступник голови НБУ

ОСТАННЄ

Нафта впала на заявах щодо Близького Сходу, Brent торгується близько $88,8 за барель

НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

Свириденко обговорила з гендиректором DFC розширення можливостей Американсько-Українського інвестфонду відбудови

Боргова стійкість України – більші доходи, менші витрати, зовнішнє фінансування та реструктуризація – МВФ

Україна підписала Меморандум про відтермінування боргових платежів з Групою кредиторів з G7 та Паризького клубу

Національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство стартувало в Україні – Мінцифри

Собівартість виробництва агропродукції в Україні може зрости на 20% – УКАБ

Втрати держбюджету від нелегального ринку тютюну зросли до 28,1 млрд грн, вжитих заходів недостатньо – Гетманцев

Майже третина українців почала споживати рослинне молоко – Kantar Ukraine

Різниці між ЄС і Україною у Транспортному співтоваристві більше немає – директор Постійного секретаріату

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА