Експорт м'яса птиці з України в березні став рекордним від початку 2022р – "Союз птахівників"

Україна за підсумками березня 2026 року відвантажила на зовнішні ринки 43,47 тис. тонн м’яса птиці, що є найвищим показником за обсягом із січня 2022 року, повідомила асоціація "Союз птахівників України" з посиланням на митну статистику.

У галузевому об’єднанні зазначили, що фізичні обсяги експорту порівняно з лютим зросли на 5,3% із 41,08 тис. тонн. Проте, попри зростання постачань, валютна виручка галузі в березні просіла на 3,8% – до $85,05 млн.

"Зниження валютних надходжень при збільшенні відвантажень прямо пов’язане із падінням світових цін. У березні середня ціна реалізації української курятини опустилася до $1,96 за кг", – пояснили в профільному об’єднанні.

Основними напрямами збуту в першому кварталі 2026 року стали Нідерланди (18,9% від загального обсягу), Велика Британія (12,4%), Словаччина (10,1%) та ОАЕ (7,9%).

За даними асоціації, частка ЄС у загальному експорті за підсумками січня-березня становила 35,8% (42,4 тис. тонн). Водночас європейський ринок залишається найбільш прибутковим: саме він забезпечив 46,4% усієї грошової виручки українських птахівників за перший квартал року.