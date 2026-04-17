Україна підписала Меморандум про відтермінування боргових платежів з Групою кредиторів з G7 та Паризького клубу

Україна та Група офіційних кредиторів з країн G7 та Паризького клубу підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відтермінування виплат за державним та гарантованим державою боргом України, повідомило Міністерство фінансів у п’ятницю.

"Документ передбачає відтермінування платежів за державним та гарантованим державою боргом, що підлягали сплаті у період з лютого 2026 року, … до кінця лютого 2030 року, що узгоджується з новою програмою Міжнародного валютного фонду", – йдеться у релізі.

Виплата відтермінованих сум здійснюватиметься після завершення цього періоду рівними піврічними платежами протягом 2035-2039 рр. із передбаченою капіталізацією відсотків.

Меморандум продовжує попередні домовленості 2022 та 2023 років і є важливим елементом міжнародної фінансової підтримки України, наголосив Мінфін у повідомлені.

Згідно з ним, документ підписав міністр фінансів Сергій Марченко та уповноважені представники країн-кредиторів, серед яких Канада, Франція, Німеччина, Японія, Італія, Нідерланди, Велика Британія, США, а також Республіка Корея.

"Відтермінування платежів створює можливість спрямувати вивільнені фінансові ресурси на першочергові потреби держави, зокрема фінансування оборони, соціальної сфери та відновлення економіки", – зазначив Марченко

Як повідомлялося, сукупний державний борг України 2025 року зріс до нового історичного максимуму: в доларовому вимірі – на $47,27 млрд, або на 28,5%, – до $213,33 млрд, у гривневому – на 2 трлн 61,7 млрд грн, або на 29,5%, – до 9 трлн 42,7 млрд грн.

Сукупний зовнішній держборг України 2025 року збільшився на 47,5%, або на $45,51 млрд, – до $160,39 млрд, тоді як сукупний внутрішній – на 5,6%, або на 104,1 млрд грн, – до 1 трлн 967,2 млрд грн.

У тому числі борг перед вказаними вище країнами минулого року збільшився на 5,7% – до $7,96 млрд.