16:52 17.04.2026

Національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство стартувало в Україні – Мінцифри

В Україні ініційовано національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство, перші результати якого планується опублікувати в травні, а повний звіт – в серпні 2026 року, повідомило Міністерство цифрової трансформації у п’ятницю.

Згідно з релізом, реалізацією проєкту займатиметься Центр відповідальної гри (ЦВГ) за підтримки Асоціації операторів грального бізнесу.

За словами директорки Центру відповідальної гри Ольги Ісаєвої, національне дослідження було ініційоване Міністерством цифрової трансформації, Державним агентством PlayCity та підтримане Асоціацією українських операторів грального бізнесу (АУОГБ), яка представляє найбільших операторів ринку азартних ігор.

Зазначається, що дослідження має на меті оцінити рівень залученості молоді та соціальні наслідки для сімей гравців.

Під час дослідження експерти детально проаналізують ставлення суспільства до азартних ігор, проведуть оцінку кількості українців, які грають в азартні ігри, та визначать відсоток людей, які можуть опинитися у групі ризику виникнення гральної залежності. Соціологи будуть детально вивчати портрет гравця та досліджувати споживацький досвід, аналізувати наслідки, з якими стикаються гравці та їхнє оточення.

Окрема увага приділятиметься вразливим категоріям населення, зокрема військовим, внутрішньо переміщеним особам та молоді.

Наголошується, що дослідження поєднає кількісні та якісні підходи, що дась змогу не лише оцінити ризики ігрової залежності, а й зрозуміти його глибинні причини та наслідки. ЦВГ планує провести загальнонаціональне опитування населення, дослідити поведінку гравців онлайн-казино, провести фокус-групи та глибинні інтерв’ю з гравцями, їх родичами. В дослідженні приймуть участь фахівці сфери медицини і соціальних послуг.

Крім того, фахівці проаналізують вплив реклами грального бізнесу на людей, які не беруть участі в азартних іграх, однак регулярно стикаються з нею в інформаційному просторі. На основі зібраних даних планується розробити рішення для підвищення безпеки гравців.

"Дослідження допоможе оцінити реальні виклики та сформувати політику, де в центрі – безпека та захист людей", – цитуються у релізі слова заступниці міністра цифрової трансформації Наталії Денікеєвої.

Зазначається, що відповідні дані стануть фундаментом для подальшого оновлення державних правил відповідальної гри.

"Подібні ініціативи реалізуються в більшості європейських країн. Проєкт підтримали п’ять провідних компаній – членів Асоціації, і я щиро вдячний їм за це… Це дослідження стане внеском у глибше розуміння проблем, пов’язаних з азартними іграми. Такі кроки наочно демонструють відповідальне ставлення операторів ринку до безпеки гравців", – у свою чергу прокоментував ініціативу президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут.

За оцінками міжнародної компанії KANTAR, Gradus та Factum, які раніше оприлюднювала АУОГБ, нелегальний сегмент українського грального ринку становить від 39% до 53% від всього ринку за оцінки легального ринку приблизно в 60 млрд грн на рік.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:41 17.04.2026
Основою нового суспільного договору має стати принцип "служи або допомагай" – координатор створення Громадсько-військового руху

Основою нового суспільного договору має стати принцип "служи або допомагай" – координатор створення Громадсько-військового руху

13:58 17.04.2026
Трамп втрачає підтримку українців, але ставлення до США залишається позитивним – дослідження КБФ

Трамп втрачає підтримку українців, але ставлення до США залишається позитивним – дослідження КБФ

13:43 17.04.2026
Греція готова покрити витрати на стажування українських фахівців в Європейському центрі візантійських досліджень

Греція готова покрити витрати на стажування українських фахівців в Європейському центрі візантійських досліджень

12:30 15.04.2026
Мінкультури розпочинає національне дослідження читання в Україні

Мінкультури розпочинає національне дослідження читання в Україні

17:27 10.04.2026
Укрдержархів передав для тренування національної LLM "Сяйво" 10 терабайтів даних

Укрдержархів передав для тренування національної LLM "Сяйво" 10 терабайтів даних

16:14 09.04.2026
Мінцифрі пропонують надати військовим командирам право обмежувати військовослужбовців в участі в азартних іграх – профільна асоціація

Мінцифрі пропонують надати військовим командирам право обмежувати військовослужбовців в участі в азартних іграх – профільна асоціація

18:43 08.04.2026
В "Дія.Освіта" запустили курс "Оператор генератора" для підготовки фахівців із забезпечення роботи базових станцій мобзв’язку під час блекаутів

В "Дія.Освіта" запустили курс "Оператор генератора" для підготовки фахівців із забезпечення роботи базових станцій мобзв’язку під час блекаутів

21:09 07.04.2026
В Україні впроваджують онлайн-моніторинг грального бізнесу та обмеження для військових — підсумки року реформи від Мінцифри

В Україні впроваджують онлайн-моніторинг грального бізнесу та обмеження для військових — підсумки року реформи від Мінцифри

17:41 07.04.2026
Обсяг українського ІТ-ринку досяг $7,85 млрд, кількість активних компаній 2,2 тис. - Мінцифри

Обсяг українського ІТ-ринку досяг $7,85 млрд, кількість активних компаній 2,2 тис. - Мінцифри

16:50 07.04.2026
В Україні стартує нове дослідження факторів ризику неінфекційних захворювань STEPS

В Україні стартує нове дослідження факторів ризику неінфекційних захворювань STEPS

ВАЖЛИВЕ

Нафта впала на заявах щодо Близького Сходу, Brent торгується близько $88,8 за барель

НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

Боргова стійкість України – більші доходи, менші витрати, зовнішнє фінансування та реструктуризація – МВФ

Різниці між ЄС і Україною у Транспортному співтоваристві більше немає – директор Постійного секретаріату

Поточний операційний дизайн працює добре – заступник голови НБУ

ОСТАННЄ

Нафта впала на заявах щодо Близького Сходу, Brent торгується близько $88,8 за барель

НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

Свириденко обговорила з гендиректором DFC розширення можливостей Американсько-Українського інвестфонду відбудови

Боргова стійкість України – більші доходи, менші витрати, зовнішнє фінансування та реструктуризація – МВФ

Експорт м'яса птиці з України в березні став рекордним від початку 2022р – "Союз птахівників"

Україна підписала Меморандум про відтермінування боргових платежів з Групою кредиторів з G7 та Паризького клубу

Собівартість виробництва агропродукції в Україні може зрости на 20% – УКАБ

Втрати держбюджету від нелегального ринку тютюну зросли до 28,1 млрд грн, вжитих заходів недостатньо – Гетманцев

Майже третина українців почала споживати рослинне молоко – Kantar Ukraine

Різниці між ЄС і Україною у Транспортному співтоваристві більше немає – директор Постійного секретаріату

