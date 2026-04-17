Національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство стартувало в Україні – Мінцифри

В Україні ініційовано національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство, перші результати якого планується опублікувати в травні, а повний звіт – в серпні 2026 року, повідомило Міністерство цифрової трансформації у п’ятницю.

Згідно з релізом, реалізацією проєкту займатиметься Центр відповідальної гри (ЦВГ) за підтримки Асоціації операторів грального бізнесу.

За словами директорки Центру відповідальної гри Ольги Ісаєвої, національне дослідження було ініційоване Міністерством цифрової трансформації, Державним агентством PlayCity та підтримане Асоціацією українських операторів грального бізнесу (АУОГБ), яка представляє найбільших операторів ринку азартних ігор.

Зазначається, що дослідження має на меті оцінити рівень залученості молоді та соціальні наслідки для сімей гравців.

Під час дослідження експерти детально проаналізують ставлення суспільства до азартних ігор, проведуть оцінку кількості українців, які грають в азартні ігри, та визначать відсоток людей, які можуть опинитися у групі ризику виникнення гральної залежності. Соціологи будуть детально вивчати портрет гравця та досліджувати споживацький досвід, аналізувати наслідки, з якими стикаються гравці та їхнє оточення.

Окрема увага приділятиметься вразливим категоріям населення, зокрема військовим, внутрішньо переміщеним особам та молоді.

Наголошується, що дослідження поєднає кількісні та якісні підходи, що дась змогу не лише оцінити ризики ігрової залежності, а й зрозуміти його глибинні причини та наслідки. ЦВГ планує провести загальнонаціональне опитування населення, дослідити поведінку гравців онлайн-казино, провести фокус-групи та глибинні інтерв’ю з гравцями, їх родичами. В дослідженні приймуть участь фахівці сфери медицини і соціальних послуг.

Крім того, фахівці проаналізують вплив реклами грального бізнесу на людей, які не беруть участі в азартних іграх, однак регулярно стикаються з нею в інформаційному просторі. На основі зібраних даних планується розробити рішення для підвищення безпеки гравців.

"Дослідження допоможе оцінити реальні виклики та сформувати політику, де в центрі – безпека та захист людей", – цитуються у релізі слова заступниці міністра цифрової трансформації Наталії Денікеєвої.

Зазначається, що відповідні дані стануть фундаментом для подальшого оновлення державних правил відповідальної гри.

"Подібні ініціативи реалізуються в більшості європейських країн. Проєкт підтримали п’ять провідних компаній – членів Асоціації, і я щиро вдячний їм за це… Це дослідження стане внеском у глибше розуміння проблем, пов’язаних з азартними іграми. Такі кроки наочно демонструють відповідальне ставлення операторів ринку до безпеки гравців", – у свою чергу прокоментував ініціативу президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут.

За оцінками міжнародної компанії KANTAR, Gradus та Factum, які раніше оприлюднювала АУОГБ, нелегальний сегмент українського грального ринку становить від 39% до 53% від всього ринку за оцінки легального ринку приблизно в 60 млрд грн на рік.