Інтерфакс-Україна
Економіка
15:45 17.04.2026

Собівартість виробництва агропродукції в Україні може зрости на 20% – УКАБ

Собівартість виробництва сільськогосподарської продукції в Україні за підсумками 2026 року може збільшитися на 20%, що вдвічі перевищить попередні очікування, повідомив генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Олег Хоменко під час економічного огляду Центру економічної стратегії (ЦЕС) у п’ятницю.

"Прогноз щодо зростання витрат на 5-10% – це занадто оптимістичний сценарій. Фактично ми готуємося до плюс 20%. Головні чинники – стрибок цін на дизель та газ. Останній є критичним не лише для сушіння зерна, а й для вартості добрив", – наголосив він.

Хоменко пояснив, що аграрії розпочали посівну на певних запасах минулого року, закупивши пальне та добрива за старими цінами. Проте для завершення польових робіт доведеться докуповувати ресурси вже за високою ринковою вартістю, що "з’їсть" фінансовий резерв господарств.

Окремою проблемою очільник УКАБ назвав дефіцит мінеральних добрив. Через війну їх внутрішнє виробництво впало вдвічі – до 1 млн тонн на рік, що вже спричинило брак аміачної селітри перед початком сезону.

"Менше добрив – це прямий шлях до падіння врожайності. Зараз ситуацію дещо рятує гарний запас вологи в ґрунті, але якщо літо буде посушливим, особливо на півдні, погодні ризики лише посилять ефект від економії на технологіях", – додав гендиректор асоціації.

Торкаючись теми світових цін, Хоменко зауважив, що Україна, попри великі обсяги експорту, не є "геймченджером". Внутрішні витрати українських аграріїв не впливають на світові котирування, тому аграріям буде важко перекласти зрослу собівартість на покупців. На його думку, конкурентну перевагу матимуть ті країни, де уряди застосовують компенсації або скасовують акцизи для фермерів, як це практикують у ЄС.

Як повідомлялося, раніше аналітики ЦЕС прогнозували, що зростання вартості логістики та палива може додати до 10% до кінцевої ціни продовольства.

Теги: #укаб #цес #сільське_господарство #хоменко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:45 03.04.2026
Україна у 2025/26 МР скоротить експорт цукру на 19,7% – до 505 тис. тонн – УКАБ

Україна у 2025/26 МР скоротить експорт цукру на 19,7% – до 505 тис. тонн – УКАБ

14:17 01.04.2026
В Україні сповільнюються темпи виробництва молока через низьку рентабельність експорту

В Україні сповільнюються темпи виробництва молока через низьку рентабельність експорту

11:19 31.03.2026
Україна експортувала лише 55% запланованої на сезон пшениці, аграрії побоюються рекордних залишків – УКАБ

Україна експортувала лише 55% запланованої на сезон пшениці, аграрії побоюються рекордних залишків – УКАБ

17:20 17.03.2026
УКАБ закликав знизити акциз на дизпаливо для сільгосптехніки та спростити логістику добрив

УКАБ закликав знизити акциз на дизпаливо для сільгосптехніки та спростити логістику добрив

18:46 02.03.2026
Україна в лютому експортувала 5 млн тонн агропродукції — аналітики

Україна в лютому експортувала 5 млн тонн агропродукції — аналітики

12:06 10.02.2026
Пошук компромісу в інституціях ЄС допоможе врегулювати пропозиції Польщі щодо захисних заходів в агроторгівлі — УКАБ

Пошук компромісу в інституціях ЄС допоможе врегулювати пропозиції Польщі щодо захисних заходів в агроторгівлі — УКАБ

17:54 02.01.2026
Оприлюднено алгоритм отримання держсертифікатів на право легально працювати з тваринами

Оприлюднено алгоритм отримання держсертифікатів на право легально працювати з тваринами

10:04 04.12.2025
Качка обговорив з міністром сільського господарства Ізраїлю посилення діалогу щодо торгівлі зерновими культурами

Качка обговорив з міністром сільського господарства Ізраїлю посилення діалогу щодо торгівлі зерновими культурами

11:29 03.12.2025
Аграрний бізнес України: стратегія виживання та розвитку у нових реаліях

Аграрний бізнес України: стратегія виживання та розвитку у нових реаліях

11:21 21.08.2025
Уряд оновив стратегію розвитку сільського господарства і пролонгував її до 2030 року

Уряд оновив стратегію розвитку сільського господарства і пролонгував її до 2030 року

