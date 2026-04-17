Економіка
14:32 17.04.2026

Втрати держбюджету від нелегального ринку тютюну зросли до 28,1 млрд грн, вжитих заходів недостатньо – Гетманцев

Рівень нелегального ринку тютюну в Україні на початок 2026 року стабілізувався на позначці 17,6%, проте сума річних втрат бюджету від несплати податків зросла на 1,6 млрд грн порівняно з попереднім періодом, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Перемоги немає, але добре, що ситуація стабілізувалась. Разом з цим, розслаблятися зарано. Втрати бюджету від нелегального ринку оцінюються вже у 28,1 млрд грн на рік", – написав він у Телеграм-каналі з посиланням на нові дані дослідження компанії Kantar Україна.

Голова комітету акцентував, що кожна шоста пачка сигарет в Україні залишається нелегальною. Особливе занепокоєння в нього викликає сегмент продукції, що маркується як Duty Free або призначена на експорт, але фактично реалізується на внутрішньому ринку. Частка таких виробів зросла до 7,7% (проти 6,2% у жовтні 2025 року).

Згідно з оприлюдненими даними, понад половина такої продукції (57%) за маркуванням пов’язана з Винниківською тютюновою фабрикою, а ще 41% – з "Маршалл Файнест Тобакко".

Гетманцев підкреслив, що вжитих на сьогодні заходів боротьби з тінню недостатньо, і закликав до посилення протидії підпільному виробництву та збуту.

"Врешті-решт, оновленому БЕБ необхідно показати свою ефективність", – наголосив голова парламентського комітету.

Як повідомлялося, загальний рівень нелегального ринку тютюну в жовтні 2025 року становив 17,8%. Основними регіонами розповсюдження такої продукції залишаються Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:14 15.04.2026
"Євросолідарність" внесла в Раду законопроєкти про збільшення виплат військовим

"Євросолідарність" внесла в Раду законопроєкти про збільшення виплат військовим

10:32 13.04.2026
Кожна друга чашка кави в Україні нелегальна, щорічні втрати бюджету становлять $7 млрд – Гетманцев

Кожна друга чашка кави в Україні нелегальна, щорічні втрати бюджету становлять $7 млрд – Гетманцев

13:15 10.04.2026
"ДТЕК Мережі" сплатили понад 1,1 млрд грн податків за перший квартал 2026р.

"ДТЕК Мережі" сплатили понад 1,1 млрд грн податків за перший квартал 2026р.

18:03 09.04.2026
Нардепи пропонують Раді зменшити ризики у кредитуванні та розблокувати фінансові ресурси – Гетманцев

Нардепи пропонують Раді зменшити ризики у кредитуванні та розблокувати фінансові ресурси – Гетманцев

17:38 07.04.2026
Свириденко: області наступного тижня мають подати плани співфінансування робіт із захисту об'єктів критичної інфраструктури

Свириденко: області наступного тижня мають подати плани співфінансування робіт із захисту об'єктів критичної інфраструктури

13:04 07.04.2026
Профільний комітет Ради рекомендує кадрові рішення за затримку запуску системи онлайн-моніторингу гемблінгу

Профільний комітет Ради рекомендує кадрові рішення за затримку запуску системи онлайн-моніторингу гемблінгу

15:06 03.04.2026
На програму "Тисячовесна" в 2026р буде необхідно максимум 3,2 млрд грн – Бережна

На програму "Тисячовесна" в 2026р буде необхідно максимум 3,2 млрд грн – Бережна

14:58 03.04.2026
Бережна: будемо закладати кошти на програму "Тисячовесна" в держбюджет-2027

Бережна: будемо закладати кошти на програму "Тисячовесна" в держбюджет-2027

15:56 31.03.2026
Гетманцев очікує розгляду Радою законодавчих змін для нової програми іпотеки під 3% до осені 2026р

Гетманцев очікує розгляду Радою законодавчих змін для нової програми іпотеки під 3% до осені 2026р

13:00 23.03.2026
Україна до кінця Ікв.-2026р не виконає 25 вимог програм партнерів на EUR7 млрд – нардеп

Україна до кінця Ікв.-2026р не виконає 25 вимог програм партнерів на EUR7 млрд – нардеп

ВАЖЛИВЕ

Нафта впала на заявах щодо Близького Сходу, Brent торгується близько $88,8 за барель

НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

Боргова стійкість України – більші доходи, менші витрати, зовнішнє фінансування та реструктуризація – МВФ

Різниці між ЄС і Україною у Транспортному співтоваристві більше немає – директор Постійного секретаріату

Поточний операційний дизайн працює добре – заступник голови НБУ

ОСТАННЄ

Нафта впала на заявах щодо Близького Сходу, Brent торгується близько $88,8 за барель

НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

Свириденко обговорила з гендиректором DFC розширення можливостей Американсько-Українського інвестфонду відбудови

Боргова стійкість України – більші доходи, менші витрати, зовнішнє фінансування та реструктуризація – МВФ

Експорт м'яса птиці з України в березні став рекордним від початку 2022р – "Союз птахівників"

Україна підписала Меморандум про відтермінування боргових платежів з Групою кредиторів з G7 та Паризького клубу

Національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство стартувало в Україні – Мінцифри

Собівартість виробництва агропродукції в Україні може зрости на 20% – УКАБ

Майже третина українців почала споживати рослинне молоко – Kantar Ukraine

Різниці між ЄС і Україною у Транспортному співтоваристві більше немає – директор Постійного секретаріату

