Втрати держбюджету від нелегального ринку тютюну зросли до 28,1 млрд грн, вжитих заходів недостатньо – Гетманцев

Рівень нелегального ринку тютюну в Україні на початок 2026 року стабілізувався на позначці 17,6%, проте сума річних втрат бюджету від несплати податків зросла на 1,6 млрд грн порівняно з попереднім періодом, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Перемоги немає, але добре, що ситуація стабілізувалась. Разом з цим, розслаблятися зарано. Втрати бюджету від нелегального ринку оцінюються вже у 28,1 млрд грн на рік", – написав він у Телеграм-каналі з посиланням на нові дані дослідження компанії Kantar Україна.

Голова комітету акцентував, що кожна шоста пачка сигарет в Україні залишається нелегальною. Особливе занепокоєння в нього викликає сегмент продукції, що маркується як Duty Free або призначена на експорт, але фактично реалізується на внутрішньому ринку. Частка таких виробів зросла до 7,7% (проти 6,2% у жовтні 2025 року).

Згідно з оприлюдненими даними, понад половина такої продукції (57%) за маркуванням пов’язана з Винниківською тютюновою фабрикою, а ще 41% – з "Маршалл Файнест Тобакко".

Гетманцев підкреслив, що вжитих на сьогодні заходів боротьби з тінню недостатньо, і закликав до посилення протидії підпільному виробництву та збуту.

"Врешті-решт, оновленому БЕБ необхідно показати свою ефективність", – наголосив голова парламентського комітету.

Як повідомлялося, загальний рівень нелегального ринку тютюну в жовтні 2025 року становив 17,8%. Основними регіонами розповсюдження такої продукції залишаються Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.