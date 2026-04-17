Економіка
13:52 17.04.2026

Майже третина українців почала споживати рослинне молоко – Kantar Ukraine

Майже третина жителів України споживає рослинне молоко, проте категорія все ще залишається переважно нішевою для більшості населення, повідомила дослідницька компанія Kantar Ukraine (дані MMI 2025/3).

Згідно з дослідженням, 31% українців купували рослинні альтернативи молока хоча б один раз протягом останнього пів року. Водночас переважна більшість опитаних (69%) поки що не включає такі продукти у свій раціон.

Найбільшу прихильність до категорії демонструє молода аудиторія. Зокрема, серед українців віком 20-29 років частка споживачів становить 40%, у групі 30-39 років – 39%. Найменш активно рослинне молоко тестують люди старшого віку – в аудиторії 55-65 років цей показник становить 20%.

"Категорія вже виходить за межі ніші, але ще не стала щоденною звичкою. Далі все залежить від того, чи зможуть бренди зробити її простішою, доступнішою і ближчою до повсякденного життя", – резюмували в Kantar Ukraine.

17:20 06.04.2026
Понад 60% українських власників тварин регулярно купують улюбленцям смаколики – дослідження Kantar

