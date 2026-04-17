Різниці між ЄС і Україною у Транспортному співтоваристві більше немає – директор Постійного секретаріату

Директор Постійного секретаріату Транспортного співтовариства (ТС) Матей Законьшек (Matej Zakonjšek) зазначає, що вдалося досягнути відсутності різниці між країнами-членами ЄС і країнами, які до ЄС не входять, в тому числі Україною, в рамках ТС.

"Тепер, коли ви дивитесь на карту, ви більше не бачите різниці між ЄС та країнами, що не входять до ЄС, тому що коли справа доходить до транспорту, різниці більше не існує, і це був величезний крок вперед і величезний спосіб змінити інше мислення", – сказав Законьшек в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у співпраці з колегами з різних відомств відбувся зсув парадиґми між поглядом на різні проєкти у окремих регіональних партнерів, як на клаптикову конструкцію з локальних транспортних систем, на те, що це означає для функціонування загальноєвропейської мережі. ТС працює над поступовим розширенням основної транспортної мережі Європейського союзу – TEN-T (Транс-Європейська транспортна мережа) на Західні Балкани і з липня 2022 року до них долучили Україну та Молдову.

"Це означає, що для вас те, що відбувається, можливо, не лише у вашого сусіда, але навіть у місці, розташованому за два сусіди, однаково важливо для залізничної лінії, якщо ви хочете з’єднати щось зі свого місця, і ви хочете з’єднати це аж до іншої частини ЄС. І це розуміння зараз є. Це вже не індивідуальна зосередженість лише на тому, що відбувається в конкретного регіонального партнера, а справжнє регіональне розуміння. І це те, що є саме суттю того, що ми намагаємося зробити, коли ми кажемо, що мережа TEN-T є її серцем", – сказав директор Постійного секретаріату ТС.

Законьшек назвав одним з ключових досягнень "те, що ми запросили Україну та Молдову до участі в Спільноті". "Географія інша, але виклики, логіка підключення до транспортних ринків, проведення тих самих реформ і намір – той самий: повна інтеграція цих ринків у Європейський Союз і запровадження тих самих стандартів. Це те, чим я також особисто дуже пишаюся", – наголосив він.

ТС є важливим інструментом Європейського союзу у питанні мобільності та інтеграції транспортних ринків країн-кандидатів до європейського. У той же час, за словами директорf Постійного секретаріату, робота Співтовариства не дублює те, що робить Європейська комісія. "У нас, звичайно, той самий принцип і ті ж самі цілі. А це – інтеграція транспортних ринків регіону Західних Балкан, а тепер і України, Молдови та Грузії до Європейського Союзу. Але підтримка, яку ми пропонуємо, доповнює те, що робить ЄС", – розповів він.

За його словами, саме тому основними партнерами ТС є, з одного боку, міністерства, органи влади в різних частинах регіону, а з боку ЄС – Європейська комісія, зокрема, Генеральний директорат з питань мобільності та транспорту (DG MOVE) та Генеральний директорат з питань розширення та Східного сусідства (DG ENEST).

"Наша робота – це, фактично, щоденний контакт для додаткової підтримки та технічної допомоги, посилюючи зусилля з повної інтеграції в ЄС всіх транспортних мереж регіону – Західних Балкан та України і Молдови на основі однакових стандартів, а проєкти, що з’єднують регіон, з’єднують його також з ЄС", – сказав Законьшек.