Ощадбанк подав до міжнародного арбітражу новий позов проти РФ

Державний Ощадбанк 7 квітня 2026 року передав на розгляд міжнародного арбітражного суду новий позов проти Російської Федерації щодо втрати активів і можливості продовжувати діяльність у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, повідомила фінустанова у п’ятницю.

"Це судове провадження стосується збитків, яких Ощадбанк зазнав у чотирьох регіонах України внаслідок незаконних дій РФ. Ми послідовно рухаємося до реального відшкодування цих втрат: за попередніми рішеннями сума вимог Ощаду вже перевищує $1,3 млрд, і цей позов є наступним кроком у притягненні держави-агресора до фінансової відповідальності", – зазначив голова правління банку Юрій Каціон.

Як зазначається в повідомленні, спір виник відповідно до угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Ощадбанк заявив, що в повідомленні про арбітраж зафіксував численні порушення Росією своїх зобов’язань за міжурядовою угодою, а також базових норм міжнародного права, тоді як ще 24 липня 2025 року направив російській стороні офіційне повідомлення про спір, однак відповіді на нього не отримав.

Як повідомлялося, у липні 2025 року апеляційний суд Парижа залишив у силі рішення 2018 року, яким РФ зобов’язали компенсувати Ощадбанку $1,5 млрд збитків, завданих анексією Криму, та додатково стягнув з неї EUR300 тис. судових витрат.

У квітні 2025 року банк також домігся арешту російських активів у Франції на суму близько EUR87 млн у справі компенсації за втрачені кримські активи.