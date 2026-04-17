12:40 17.04.2026

Пошкоджений обстрілами Київський КПК у березні скоротив випуск паперу і картону втричі, гофротари – на 35%

Лідер целюлозно-паперової промисловості України за обсягами продажів Київський картонно-паперовий комбінат (ККПК, Обухів Київської обл.), який навесні вже двічі постраждав від ворожих обстрілів, в березні випустив 5,6 тис. тонн паперу і картону, що втричі менше за аналогічний показник березня-2025 та у 2,5 раза порівняно з лютим 2026 року.

Згідно з наданими асоціацією "УкрПапір" агентству "Інтерфакс-Україна" статистичними даними, випуск гофрокартонної тари скоротився на 34,8% до березня минулого року – до 12,6 млн кв. м.

Загалом у січні-вересні комбінат скоротив випуск паперу-основи для санітарно-гігієнічної продукції на 36,8% – до 7,7 тис. тонн, картону на чверть – до 27,9 тис. тонн, картонних ящиків на 11,7% до 47,4 млн кв.м.

Виробництво туалетного паперу скоротилось на 4,5% – до 62,5 млн рулончиків.

За даними асоціації, з урахуванням показників березня, за підсумками першого кварталу комбінат скоротив обсяг виробництва в грошовому виразі на 5,1% порівняно з тим же періодом 2025 року – до 1 млрд 894 млн грн, тоді як за підсумками січня-лютого приріст цього показника складав 3,9%.

Як повідомлялось перший раз Київський КПК зазнав пошкоджень під час масованої російської атаки 14 березня. Було пошкоджено промислові і адміністративні будівлі, виробничі потужності та інженерні комунікації, а власником ККПК Хайнцом Ціннером біло прийняте рішення про термінове виділення додаткового фінансування для відновлюваних робіт.

Вдруге комбінат підпав під масований ворожий обстріл 3 квітня, що призвело до призупинення виробничої діяльності "з міркувань безпеки та для ліквідації наслідків".

Пресслужба не відповіла на питання агентства щодо строків відновлення виробничої діяльності, а на сайті ККПК в заяві від 3 квітня йдеться про тимчасове призупинення виробничих ліній до стабілізації ситуації.

"На жаль, наразі ми вимушені внести зміни в графік роботи підприємства, оскільки зараз об’єктивно неможливо забезпечити належний рівень безпеки з огляду на події, що сталися", – йдеться у заяві.

Київський КПК – головне підприємство однойменної групи компаній, одного з найбільших підприємств Європи з випуску картонно-паперової продукції зі штатом понад 2,5 тис. осіб.

Комбінат має, зокрема, картонне виробництво потужністю 240 тис. тонн на рік і завод гофротари потужністю 355 млн кв. м, виробництво з випуску паперу-основи та готових виробів потужністю 70 тис. тонн паперу-основи щорічно.

Як повідомлялося, 2025 року комбінат збільшив обсяг виробництва на 5% порівняно з 2024 роком, до 8,4 млрд грн.

Комбінат на 100% належить австрійський Pulp Mill Holding GMBH, кінцевим бенефіциаром якої є Хайнц Ціннер.

