Фінансування ЄС за Ukraine Facility стане гнучкішим за рахунок часткових виплат – глава Мінекономіки

Досягнуто прогрес щодо ухвалення нової методології часткових виплат Європейського Союзу Україні в рамках програми Ukraine Facility, що зробить механізм фінансової співпраці з ЄС за цим інструментом гнучкішим і вигіднішим для України, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексй Соболев.

"Важлива й дуже позитивна новина: Ми довго вели перемовини з цього питання і зрештою досягли узгодженого рішення", – написав він у Facebook з Вашингтону за результатами зустрічі української делегації на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.

Наразі в рамках програми Ukraine Facility загальним бюджетом EUR50 млрд, розрахованої на 2024-2027 роки, кошти на пряму підтримку бюджету (EUR38,27 млрд) виплачуються щоквартальними траншами після того, як Європейська Комісія підтвердить виконання Україною конкретних реформ та індикаторів, прописаних у Плані України. Затримка у виконанні реформ та індикаторів призводить до затримки й у фінансуванні.

Після надолуження нещодавно відставання з прийняттям Верховною Радою кількох законів Україна розраховує у квітні-травні отримати черговий транш на EUR2,7 млрд.