12:27 17.04.2026

Фінансування ЄС за Ukraine Facility стане гнучкішим за рахунок часткових виплат – глава Мінекономіки

Досягнуто прогрес щодо ухвалення нової методології часткових виплат Європейського Союзу Україні в рамках програми Ukraine Facility, що зробить механізм фінансової співпраці з ЄС за цим інструментом гнучкішим і вигіднішим для України, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексй Соболев.

"Важлива й дуже позитивна новина: Ми довго вели перемовини з цього питання і зрештою досягли узгодженого рішення", – написав він у Facebook з Вашингтону за результатами зустрічі української делегації на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.

Наразі в рамках програми Ukraine Facility загальним бюджетом EUR50 млрд, розрахованої на 2024-2027 роки, кошти на пряму підтримку бюджету (EUR38,27 млрд) виплачуються щоквартальними траншами після того, як Європейська Комісія підтвердить виконання Україною конкретних реформ та індикаторів, прописаних у Плані України. Затримка у виконанні реформ та індикаторів призводить до затримки й у фінансуванні.

Після надолуження нещодавно відставання з прийняттям Верховною Радою кількох законів Україна розраховує у квітні-травні отримати черговий транш на EUR2,7 млрд.

22:44 17.04.2026
Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

20:09 17.04.2026
Свириденко обговорила з сенаторами і конгресменами США посилення підтримки України і тиску на Росію

19:50 17.04.2026
Трамп: Очікую укладення угоди з Іраном упродовж одного або двох днів

17:43 17.04.2026
Ердоган: Туреччина готова підтримати переговори РФ та України, включно з зустріччю лідерів

17:27 17.04.2026
США на на засіданні Контактної групи по Україні закликали союзників пришвидшити перехід до "НАТО 3.0"

06:50 17.04.2026
Трамп розкритикував суддю, який заблокував будівництво бальної зали в Білому домі

14:01 08.04.2026
Рада схвалила закон про реформу держнагляду, що є індикатором Ukraine Facility

15:39 07.04.2026
Рада схвалила спрощення виконавчого провадження через цифровізацію, що є індикатором Ukraine Facility

14:34 07.04.2026
Парламент ухвалив закон про розподіл повноважень між рівнями публічного врядування

17:25 31.03.2026
Соболев задекларував 3,6 млн грн доходів за 2025р, з них 1,8 млн грн від KSE

